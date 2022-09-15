TOKİ evleri kiraya verilir mi? Bakan Kurum'dan merakla beklenen açıklama













900 milyar TL yatırım





TOKİ evleri kiraya verilir mi?

14 Eylül Çarşamba günü başvuruları başlatılan TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili ayrıntıları anlatmak için bir TV programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinin çok önemli bir yatırım olduğunu belirterek dünya genelinde bütün tüm ülkelerin sosyal perspektifleri bir kenara koyduğu zamanlarda ciddi oranda yatırım değeri yüksek müjdenin açıklanmasının büyük şans olduğunu dile getirdi. Açılır açılmaz başvuru sayısının 785 bine ulaştığını söyleyen Bakan Kurum "projenin ortaya çıkmasıyla birlikte ev ve kira fiyatlarının aşağı gelmeye başladığını aktardı.Cumhuriyet tarihinde görülen en büyük "Sosyal Konut Projesi" hakkında merak edilen soruları yanıtlamak için bit televizyon programına katılan Bakan Murat Kurum, projede 2023-2028 yılları arasında 500 bin sosyal konut ve 250 bin konut amaçlı arsanın yanı sıra 50 bin iş yeri hedeflerini ilk etabı olarak tanımladıkları 250 bin sosyal konut ve 100 bin konut arsasının vatandaşa kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.Bakan Murat Kurum TOKİ sosyal konut projesinde vatandaşların dairenin toplam fiyatının %10'unu peşinat olarak ödeyeceklerini ve taksit ödemelerinin de sözleşme imzalandıktan sonra başlayacağını belirterek İstanbul'un her iki yakasına 50 bin yeni konut inşa edeceğini söyledi. Ankara'da 18 bin ve İzmir'de 12 bin 500 konut inşa etmek hedefinde olduklarını aktaran Bakan Kurum 81 ilde başlatılan sosyal konut projesinin yatırım değerinin yaklaşık olarak 900 milyar liraya mal olacağını, projenin ilk etabının da 422 milyar liraya ulaşacağını kaydetti.Bakan Kurum, başvuruların Ekim ayının sonuna kadar sürdürüleceğini belirterek projeye her haneden bir başvuru hakkı olabileceğini açıkladı. Herkesin merak ettiği TOKİ evleri kiraya verilir mi? sorusuna yanıt veren Bakan Kurum, vatandaşların konutlarını kiraya verebileceklerini söyledi.