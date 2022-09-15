TOKİ evleri kiraya verilir mi? Bakan Kurum'dan merakla beklenen açıklama

14 Eylül Çarşamba günü başvuruları başlatılan TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili ayrıntıları anlatmak için bir TV programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinin çok önemli bir yatırım olduğunu belirterek dünya genelinde bütün tüm ülkelerin sosyal perspektifleri bir kenara koyduğu zamanlarda ciddi oranda yatırım değeri yüksek müjdenin açıklanmasının büyük şans olduğunu dile getirdi. Açılır açılmaz başvuru sayısının 785 bine ulaştığını söyleyen Bakan Kurum "projenin ortaya çıkmasıyla birlikte ev ve kira fiyatlarının aşağı gelmeye başladığını aktardı.
Cumhuriyet tarihinde görülen en büyük "Sosyal Konut Projesi" hakkında merak edilen soruları yanıtlamak için bit televizyon programına katılan Bakan Murat Kurum, projede 2023-2028 yılları arasında 500 bin sosyal konut ve 250 bin konut amaçlı arsanın yanı sıra 50 bin iş yeri hedeflerini ilk etabı olarak tanımladıkları 250 bin sosyal konut ve 100 bin konut arsasının vatandaşa kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.