GÜNDEM
21 Kasım 2022 - 11:36

TOKİ il il kura tarihleri açıklandı! Bakan Kurum duyurdu: Bu iller için kura heyecanı başlıyor

TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimleri devam ediyor. Bakan Kurum, Kasım ayında yapılacak kura çekimlerine ilişkin takvimi açıkladı. İşte il il TOKİ kura tarihleri.

GÜNDEM
21 Kasım 2022 - 11:36
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TOKİ il il kura tarihleri açıklandı! Bakan Kurum duyurdu: Bu iller için kura heyecanı başlıyor


TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci 31 Ekim 2022 tarihi itibarıyla tamamlandı. Başvuruları kabul edilen kişiler için şimdi de kura heyecanı başladı. TOKİ kuraları ilk olarak Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleriyle başladı. Şimdiye kadar birçok ilde kura çekimleri tamamlandı.

Ev sahibi olma hayaliyle projeye başvuru yapan milyonlarca vatandaş, kendi illerindeki kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Beklenen açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’ndan duyuruldu.

TOKİ il il kura çekimi başladı!



Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Beyoğlu Okmeydanı’ndaki kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde konuşan Bakan Kurum, TOKİ kura çekim tarihlerini ilan etti. İlk kuralar 7 Kasım itibarıyla Ardahan ve Şırnak illerinde çekildi.

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı için nefesler tutulurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller için kura takvimi belirlendi.

TOKİ kuraları için ilk etapta 7 – 16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda çekilişler gerçekleştirildi. Şimdi ise Kasım ayının ikinci yarısında kura çekimi yapılacak iller duyuruldu.

Buna göre 17 – 28 Kasım tarihleri arasında Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır illeri için kura çekim tarihleri gün gün açıklandı.

TOKİ 17 – 28 Kasım kura çekim tarihleri belli oldu

Proje kapsamında kura çekimleri Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illeri için hala sürüyor. Buna göre Doğu Anadolu Bölgesi kura çekim tarihleri şu şekilde:

Muş: 17 Kasım Perşembe

Bingöl: 18 Kasım Cuma

Erzurum: 19 Kasım Cuma – 20 Kasım Cumartesi

Erzincan: 21 Kasım Pazartesi

Tunceli: 22 Kasım Salı

Elazığ: 23 Kasım Çarşamba

Malatya: 26 Kasım Cumartesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi kura çekim tarihleri:

Kilis: 17 Kasım Perşembe

Gaziantep: 18 Kasım Cuma, 20-23 Kasım

Adıyaman: 24 Kasım Perşembe

Diyarbakır: 28 Kasım Pazartesi

Milyonlarca vatandaş tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin kura çekim tarihlerini merak ediyor. Bu illerde yapılacak kuralara ilişkin takvim henüz belli olmadı. Kademeli olarak yapılan kuralarda diğer illerin takvimi ilerleyen haftalarda açıklanacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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