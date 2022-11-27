GÜNDEM
27 Kasım 2022 - 21:56

TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı! Milyonlar bekliyordu, nefesler tutuldu!

Milyonlarca vatandaş TOKİ kura çekim tarihlerini araştırıyor. TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri belli oldu. İşte o tarihler...

GÜNDEM
27 Kasım 2022 - 21:56
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TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı! Milyonlar bekliyordu, nefesler tutuldu!


Ev sahibi olmayan milyonlarca vatandaş TOKİ sosyal konut projesine başvurularını gerçekleştirdi. E31 Ekim’de başvuru süreci tamamlanan konutlar için kura çekim heyecanı başladı. İlk kuralar Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinde başlamıştı. TOKİ’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile İstanbul için kura tarihi açıklandı.

TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı!

TOKİ kura çekim tarihleri açıklandı. İlk olarak Şırnak ve Ardahan illerinde başlayan kura çekimlerinin bir bölümü tamamlandı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da kura çekimleri devam ederken milyonlarca kişi İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekim tarihleri merak konusu oldu.



16 Kasım 2022 tarihi itibarıyla 22 bin 57 konut için kura çekilişleri tamamlandı. TOKİ kuraları canlı yayında noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve her kurada hak sahipleri belirleniyor.

Başvuru sahipleri İstanbul’daki kura çekim tarihlerini merak ederken ilk kura tarihi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kuraların noter huzurunda şeffaf bir şekilde ve canlı yayında gerçekleştiğini ve TOKİ’nin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini ifade etti.

İşte TOKİ İstanbul kura tarihi ve saati!

28 Kasım tarihine kadar süren ikinci etap kuralarında Muş, Kilis, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman ve Malatya da 29 bin 363 konut sahibini buluyor. Üçüncü etap kuraları için yeni takvim 30 Kasım 2022 günü itibarıyla başlayacak.

TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile İstanbul’da gerçekleştirilecek kura çekimi tarihi belli oldu. Bu kapsamda TOKİ tarafından 50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen 590 konutun sahiplerinin belirleneceği kura çekilişi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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