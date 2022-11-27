TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı! Milyonlar bekliyordu, nefesler tutuldu!

Ev sahibi olmayan milyonlarca vatandaş TOKİ sosyal konut projesine başvurularını gerçekleştirdi. E31 Ekim’de başvuru süreci tamamlanan konutlar için kura çekim heyecanı başladı. İlk kuralar Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinde başlamıştı. TOKİ’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile İstanbul için kura tarihi açıklandı.
TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı!TOKİ kura çekim tarihleri açıklandı. İlk olarak Şırnak ve Ardahan illerinde başlayan kura çekimlerinin bir bölümü tamamlandı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da kura çekimleri devam ederken milyonlarca kişi İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekim tarihleri merak konusu oldu.
16 Kasım 2022 tarihi itibarıyla 22 bin 57 konut için kura çekilişleri tamamlandı. TOKİ kuraları canlı yayında noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve her kurada hak sahipleri belirleniyor. Başvuru sahipleri İstanbul’daki kura çekim tarihlerini merak ederken ilk kura tarihi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kuraların noter huzurunda şeffaf bir şekilde ve canlı yayında gerçekleştiğini ve TOKİ’nin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini ifade etti.