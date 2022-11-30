GÜNDEM
30 Kasım 2022 - 16:14

TOKİ İstanbul Tuzla Aydınlı Konaşlı 2+1 3+1 kura sonuç sorgulama ekranı!

TOKİ İstanbul Tuzla kuraları çekildi. Kura sonrasında çok sayıda kişi ilk kez ev sahibi olma heyecanı yaşadı. Tuzla Aydınlı TOKİ sonuç ekranı haberimizde.

GÜNDEM
30 Kasım 2022 - 16:14
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TOKİ İstanbul Tuzla Aydınlı Konaşlı 2+1 3+1 kura sonuç sorgulama ekranı!


Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kura çekim heyecanı devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi kapsamında İstanbul’da inşa edilen 50 bin konut için kura çekimi başladı. İstanbul’daki ilk kura Tuzla Aydınlı için çekildi. Kuralar daha sonra kademeli olarak diğer ilçeler için de devam edecek.

TOKİ’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında İstanbul’daki ilk kura tarihi duyurulmuştu. Bu kapsamda 30 Kasım tarihinde İstanbul Tuzla Aydınlı Konaşlı konut projesi için kura çekimi gerçekleştirildi.

TOKİ İstanbul Tuzla Aydınlı 2+1 3+1 kura çekimi sonuçları açıklandı



TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi TOKİ hizmet binasında gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaş ev sahibi olma hayali kurarken kurada ismi çıkanlar sevinçli haberi aldılar. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekimi TOKİ’nin sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram) üzerinden yayınlandı. Başvuru sahiplerinin heyecanla takip ettiği kura çekimi sonrasında kurada ismi çıkanlar ilk kez ev sahibi olma heyecanı yaşadı.

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TOKİ İstanbul Tuzla Aydınlı kura sonuç sorgulama ekranı

İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları açıklandı. Başvuru sahipleri kurada isimlerinin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için internet arama motorlarına yöneliyor. TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları TOKİ’nin resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen kişiler Toki.gov.tr adresine girdikten sonra Kura Sonuç Sorgulama Ekranı’na T.C kimlik numaralarını yazarak kurada hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecekler.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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