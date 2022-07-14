TOKİ konut başvuruları ne zaman yapılacak? Ucuz konut başvuru şartları nedir? İllere göre 2022 TOKİ konut başvuru bilgileri

Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ’den ucuza konut alabilmek için harekete geçti. Emlak fiyatlarında yaşanan artışın ardından TOKİ
konutlarına başvuru şartlarının nasıl olacağı ve fiyatları da merak konusu oldu. Ev almak isteyenlere müjdeli haber
TOKİ’den geldi. 24 ilde 3 bin 151 konutu satışa çıkaracağını açıklayan TOKİ birçok kişiye umut oldu. İşte o konutlara başvuru şartları… TOKİ’nin 24 ilde 3 bin 151 konutu satışa çıkaracağını açıklaması gündeme bomba gibi düştü. TOKİ’den ev almak isteyen kişiler başvurularını yapacak ve ardından gerçekleştirilecek kura çekimi ile birlikte ev satışları yapılacak. Peki, TOKİ’den ucuz konut almak için gereken şartlar neler?
TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman?
İstanbul’da Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesinde bulunan TOKİ konutları için başvuru detayları kesinleşti. Bu bölgeden ev almak isteyen vatandaşlar 18 Temmuz’da başvurularını yapmaya başlayabilecek. Başvurular 4 Ağustos tarihinde bitecek. Başvuruda bulunmak isteyenler 2-3 Ağustos tarihlerinde Türkiye Halk Bankası’nın bütün şubelerinden de başvuruda bulunabilecek.
TOKİ ev satışısın detayları
TOKİ’den ev almak isteyenler araştırmalarına devam ediyor. Konut fiyatlarının ne kadar olacağını meral edenler için de detaylar belli oldu. Buna göre; 2+1 ile 3+1 dairelerin fiyatları 163 bin TL’den başlarken, taksit tutarı ise Bin 442 TL’den başlamaktadır. Kura ile belirlenen satışlara katılanların ise yüzde 10,12,15 ve 25 peşinat vermesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vadeyle ev sahibi olabilirler.
Başvuru şartları
TOKİ konut başvurularına 18 yaşını tamamlamış bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilir. Başvuru yapacak kişilerin daha önce TOKİ’den ev almamış olması ve TOKİ’den konut kredisi almamış olması gerekir. Bu şarttan Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri hariç tutulmuştur. Bir aileden yalnızca bir kişi TOKİ ev başvurusu yapabilir. TOKİ konutları için 24 ilde kura çekimi yapılacak. Bu iller ise; Aksaray,Bolu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Iğdır,İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya,Kütahya,Siirt,Sivas,Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van ve Yozgat olarak belirlenmiştir.
İllere göre TOKİ konut fiyatları
Aksaray’da ev fiyatı 390 bin liradan başlarken, taksitleri ise bin 463 TL'den başlamaktadır. Bolu’da ev fiyatı 415 bin liradan başlarken taksitleri ise 1.559 TL'den başlamaktadır. Bursa’da ev fiyatı 424 bin liradan başlarken, taksitleri ise 1.770 TL'den başlamaktadır. Çankırı’da ev fiyatı 384 bin liradan başlarken, taksitleri ise 1.433 TL'den başlamaktadır. Çorum’da ev fiyatı fiyatı 453 bin liradan başlarken, taksitleri ise 1.888 TL'den başlamaktadır. İzmir’de ev fiyatı 410 bin liradan başlarken, taksitleri ise 2 bin 700 TL'den başlıyor. Bursa’da ev fiyatı 410 bin liradan başlarken, taksitleri ise 1.770 TL'den başlamaktadır. Kırıkkale’de ev fiyatı 314 bin liradan başlarken, taksitleri ise 1.540 TL'den başlamaktadır. Kocaeli’nde ev fiyatı 415 bin liradan başlarken, taksitleri ise 2.596 TL'den başlamaktadır. Kütahya’da ev fiyatı 508 bin liradan başlarken, taksitleri ise 1.906 TL'den başlamaktadır. Karaman’da ev fiyatı 439 bin liradan başlarken, taksitleri ise 2.200 TL'den başlamaktadır. Kilis’te ev fiyatı 355 bin liradan başlarken, taksitleri ise 1.482 TL'den başlamaktadır. Konya’da ev fiyatı 384 bin liradan başlarken, taksitleri ise 1.442 TL'den başlamaktadır. Erzincan’da ev fiyatı 400 bin liradan başlarken, taksitleri ise 1.503 TL'den başlamaktadır. Elazığ’da ev fiyatı 441 bin liradan başlarken, taksitleri ise 1.656 TL'den başlamaktadır. Tekirdağ’da ev fiyatı 506 bin liradan başlarken, taksitleri ise 1.899 TL'den başlamaktadır. Hatay’da ev fiyatı 410 bin liradan başlarken, taksitleri ise 2.052 TL'den başlamaktadır. Gaziantep’te ev fiyatı 444 bin liradan başlarken, taksitleri ise 2.221 TL'den başlamaktadır. Van’da ev fiyatı 440 bin liradan başlarken, taksitleri ise 1.652 TL'den başlamaktadır. Iğdır’da ev fiyatı 462 bin liradan başlarken, taksitleri ise 1.928 TL'den başlamaktadır. Şanlıurfa’da ev fiyatı 412 bin liradan başlarken, taksitleri ise 2.062 TL'den başlamaktadır. Yozgat’ta ev fiyatı 163 bin liradan başlarken, taksitleri ise 2.239 TL'den başlamaktadır. Siirt’te ev fiyatı 396 bin liradan başlarken, taksitleri ise 1.649 TL'den başlamaktadır.