TOKİ konutları böyle görünecek! Temeller atıldı: Katlara göre fiyat açıklaması







Sosyal konutların temelleri atıldı! İşte görüntüsü







İşte TOKİ sosyal konutlarından ilk görüntüler:





Başvurular devam ediyor

Katlara göre evlerin fiyatı değişecek mi?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen sosyal konut projesi için başvurular devam ederken 17 ilde temel atıldı. Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımı ile Ankara’da temel atma töreni gerçekleştirildi. Daha önce ev sahibi olmayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği proje ile Türkiye’nin birçok ilinde toplam 250 bin konut inşa edilecek. Vatandaşlar başvurularının sonuçlarını merakla beklerken söz konusu TOKİ evlerinin iç ve dış görünüşleri yayınlandı.TOKİ İlk Evim, İlk İşyerim projesi kapsamında 17 ilde 5 bin 615 sosyal konut için ilk temel atıldı. Temeli atılan iller içerisinde Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak oldu. Başkent Ankara’da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Sincan Laleli’de temel atma töreni gerçekleştirildi.TOKİ sosyal konutları için başvurular e-Devlet üzerinden 28 Ekim 2022 tarihine kadar devam ediyor. Vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden talep ettikleri il ve ilçelerdeki konutlara başvurularını gerçekleştirebilecekler. İnternetten yapılan başvuru sonrasında ise SMS ile gönderilen IBAN numarasına 500 TL olan başvuru bedelini yatırarak işlemlerini tamamlayacaklar.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kurada kendisine zemin kat ya da çatı katı çıkanların daha az bir ücret ödeyeceğini ifade etmişti. Orta katlar çıkan vatandaşların diğerlerinden daha fazla miktarda taksit ödeyeceğini vurgulayan Bakan Kurum, aynı zamanda arsa tapusu olanların da konut projesine başvuru yapabileceklerini hatırlattı. 250 bin sosyal konut için 17 ilde inşaat çalışmaları başlarken kiremitinden çatısına kadar ekonomiye fayda sağlanacağı da belirtiliyor. Sosyal konut projesindeki konutlar için Kasım ayı itibariyle kura çekimleri başlayacak. Kurada ismi çıkan kişiler, TOKİ ile sözleşme imzalayarak taksit ödemelerine başlayacak. Ardından da 24 ay içerisinde konut inşaları tamamlanacak ve vatandaşlar yeni evlerine taşınmaya başlayacaklar. TOKİ sosyal konut başvuruları Perşembe günü e-Devlet üzerinden, 31 Ekim tarihinde de tamamen sonlanacak.