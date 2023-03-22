TOKİ konutlarının gizli sırrını Japon deprem uzmanı açıkladı! Meğer bu sayede çivi bile oynamamış!







TOKİ EVLERİNİN DEPREMDEN ETKİLENMEME SEBEPLERİ







6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında TOKİ evleri hasarsız olarak depremi atlattı. Peki TOKİ evlerinin zarar görmeme sebepleri nelerdi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında bölgedeki TOKİ evlerinin hiç zarar görmemesi herkesin dikkatini çekti. Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki tarafından yapılan açıklamalar sonrasında evlerin zarar görmeme sebepleri belli oldu. TOKİ evlerinin zemin üzerine yapılıyor olması binaların güvenliğini sağlıyor. Aynı zamanda kolon ve kirişlerde çatlak olmaması prefabrik evlerin de güvenli olduğunu açıklıyor.Moriwaki duvarlarda çatlak olabileceğini ancak inşaat mühendisinin binayı oturtmak için güvenli zemin kullanmasıyla birlikte güvenlik problemi yaşanmadığını söyledi. Moriwaki, Japonya'da çocukların küçüklükten itibaren deprem güvenliği ile ilgili bilgilendirildiğini ve depremden korkmadıklarını, Türkiye'de de bunun gibi bir eğitim verilmesinin çocukların korkularını azaltabileceğini belirtti. Depreme hazırlıklı olabilmek için yatak yanlarında mutlaka su, düdük ve küçük çikolata barındırmanın ve hayat üçgeni tekniğinin iyi bilinmesi gerektiği de belirtildi. Depremde asansör ve merdivenlerden uzak durulması gerektiği de anlatıldı. TOKİ tarafından yapılan evlerin dayanıklı olmasının bütün insanlara örnek olması gerektiği ve diğer bölgelerde de bu şekilde konutlar inşa edilmesi gerektiğinin de altı çizildi.