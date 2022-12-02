GÜNDEM
02 Aralık 2022 - 18:39

TOKİ Konya Merkez kura sonuçları! Konya Merkez TOKİ 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ Konya Merkez kurası çekildi. Hak sahiplerinin belirlendiği kura sonuçları TOKİ'nin resmi internet sayfası üzerinden ilan edildi.

GÜNDEM
02 Aralık 2022 - 18:39
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TOKİ Konya Merkez kura sonuçları! Konya Merkez TOKİ 2+1 3+1 isim listesi


Toplu konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya Merkez için kura çekimi gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın başvuru yaptığı proje için hak sahibi belirleme kurası çekilirken ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar büyük bir heyecan yaşadı.

TOKİ kura heyecanı devam ediyor. İlk olarak Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu illerinde başlayan kura çekimi yavaş yavaş diğer illerde de yapılmaya devam ediyor. Konya Merkez’de 2 bin 891 sosyal konutun kura çekimi ise 2 Aralık 2022 Cuma günü gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde çekilen kuralar ile sosyal konutların hak sahipleri belirlendi.

TOKİ Konya Merkez 2+1 3+1 kura sonuçları!



TOKİ tarafından 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya Merkez’de inşa edilecek 2 bin 891 konut için hak sahipleri belirlendi. Kura çekimi Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilirken, aynı zamanda canlı yayın ile tüm Türkiye’nin izlemesine açıldı.

Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan kura çekilişi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube ve Instagram) hesapları üzerinden canlı yayınlandı. Kura çekimi sonucunda hak sahipleri belirlenirken başvuru sahipleri de kura sonuçlarını öğrenmek için araştırmalara başladı.

TOKİ kura çekimi sonrası ev sahibi olup olmadıklarını öğrenmek isteyen kişiler sadece T.C kimlik numaraları ile sonuçları görüntüleyebilecekler. TOKİ’nin resmi internet sitesi toki.gov.tr adresine giriş yapıldıktan sonra aynı sayfa üzerinde yer alan “ Kura Sonuç Sorgulama “ bölümüne girilmelidir. Açılan sayfaya başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası yazıldığında kurada isminin çıkıp çıkmadığını öğrenebilecekler.

TOKİ kura sonuçları aynı zamanda e-Devlet sistemi üzerinden de öğrenilebilmektedir.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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