TOKİ kura çekilişi bekleyenler dikkat! Yeni tarihler duyuruldu













İzmir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Afyon'daki TOKİ konutları için kuraları ne zaman çekilecek? Bu birçok kişinin merak ettiği bir soru. Herhangi bir değişiklik veya erteleme de dahil olmak üzere en güncel bilgiler için ilgili devlet kurumunun resmi web sitesini kontrol edilmeli.Kahramanmaraş'ta yaşanan yıkıcı depremlerin ardından TOKİ resmi bir açıklama yaptı. Herkesin aklındaki soru şu; TOKİ kuraları ertelendi mi, iptal mi edildi? İzmir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?TOKi'den kura çekilişlerine ilişkin yapılan resmi açıklamada, çekilişlerin doğal afet nedeniyle ertelendiği belirtildi. Ertelemeden İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri etkilenirken, çekilişler için henüz yeni bir tarih açıklanmadı.TOKi'den yapılan açıklamaya göre 1250 Bin Sosyal Konut Kampanyası için hak sahiplerinin belirlenmesine yönelik kura töreni son yaşanan doğal afet nedeniyle ertelendi. Kura çekiminin kesin tarih ve saati idare tarafından belirlenerek internet sitesinden duyurulacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından depremler nedeniyle Türkiye'de 7 günlük ulusal yas ilan edildiği açıklandı."6 Subat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmistir. Bütün yurtta ve dis temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir."