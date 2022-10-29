TOKİ kura çekim tarihi açıklandı! TOKİ kura sonucu nasıl öğrenilir, başvuru bedeli ne zaman iade edilecek?







TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ sonuç sorgulama







TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Eylül ayında duyurulan İlk Evim İlk İş Yerim adlı sosyal konut projesinde sona yaklaşılıyor. Daha önce ev sahibi olmayan vatandaşlara yönelik oluşturulan projede, Türkiye’nin birçok ilinde tam 250 bin 2+1 ve 3+1 konut inşa edilecek. Başvuruların sona ermesine sayılı günler kala, başvurusunu tamamlayan vatandaşlar TOKİ kura sonuçları ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak gibi sorulara yanıt arıyor.Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için toplam 8 milyon başvuru alındı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği proje için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İlk evini almak için gün sayanlar, TOKİ kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor.TOKİ sosyal konut projesi ile evi olmayan vatandaşların piyasanın altında fiyatlarla ev sahibi olması hedefleniyor. Ayrıca proje kapsamında arsa ve işyeri satışları da gerçekleştiriliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, milyonlarca vatandaşın merak ettiği soruya yanıt verdi. Bulut’un açıklamalarına göre, projeye e-Devlet üzerinden başvurular 28 Ekim Cuma günü itibariyle sona erdi. Normal başvuru süreci ise 31 Ekim’de son bulacak. Başkan Bulut, TOKİ kura tarihine ilişkin olarak kura çekiminin 31 Ekim’den sonraki ilk haftada yapılacağını söyledi. Başvuru kurasında çıkmayanların başvuru bedelleri ise kuralar çekimi tamamlandıktan sonra hesaplarına iade edilecek.TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi heyecanı başlamak üzere. Kasım ayı itibariyle 2+1 ve 3+1 konutlar için kura çekimi başlayacak ve sonrasında başvurusu kabul edilen kişiler, evlerinin blok, kat, daire gibi bilgilerini öğrenmek için bir kura çekiminden daha geçecekler. Kura süreci sona erdikten sonra taksit ödemeleri başlayacak ve vatandaşlar 2 yıl içerisinde evlerini teslim alacaklar. TOKİ kura çekimi tamamlandığında hem e-Devlet sistemi üzerinden hem de TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinde bulunan “ Kura Sonuç Sorgulama “ bölümü üzerinden sonuçlara erişmek mümkün olacak. TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un açıklamasına göre, kurada ismi çıkmayan vatandaşların başvuru bedelleri ise tüm kura süreci tamamlandıktan sonra parayı yatırdıkları hesaba geri aktarılacak.