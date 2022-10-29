YAŞAM
29 Ekim 2022 - 20:41

TOKİ kura çekim tarihi açıklandı! TOKİ kura sonucu nasıl öğrenilir, başvuru bedeli ne zaman iade edilecek?

TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi tarihlerine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. TOKI kura sonuç sorgulama, başvuru bedeli,ilk taksit tarihine ilişkin bilgiler haberimizde.

YAŞAM
29 Ekim 2022 - 20:41
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
TOKİ kura çekim tarihi açıklandı! TOKİ kura sonucu nasıl öğrenilir, başvuru bedeli ne zaman iade edilecek?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Eylül ayında duyurulan İlk Evim İlk İş Yerim adlı sosyal konut projesinde sona yaklaşılıyor. Daha önce ev sahibi olmayan vatandaşlara yönelik oluşturulan projede, Türkiye’nin birçok ilinde tam 250 bin 2+1 ve 3+1 konut inşa edilecek. Başvuruların sona ermesine sayılı günler kala, başvurusunu tamamlayan vatandaşlar TOKİ kura sonuçları ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak gibi sorulara yanıt arıyor.

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ sonuç sorgulama

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için toplam 8 milyon başvuru alındı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği proje için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İlk evini almak için gün sayanlar, TOKİ kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor.



TOKİ sosyal konut projesi ile evi olmayan vatandaşların piyasanın altında fiyatlarla ev sahibi olması hedefleniyor. Ayrıca proje kapsamında arsa ve işyeri satışları da gerçekleştiriliyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, milyonlarca vatandaşın merak ettiği soruya yanıt verdi. Bulut’un açıklamalarına göre, projeye e-Devlet üzerinden başvurular 28 Ekim Cuma günü itibariyle sona erdi. Normal başvuru süreci ise 31 Ekim’de son bulacak.

Başkan Bulut, TOKİ kura tarihine ilişkin olarak kura çekiminin 31 Ekim’den sonraki ilk haftada yapılacağını söyledi. Başvuru kurasında çıkmayanların başvuru bedelleri ise kuralar çekimi tamamlandıktan sonra hesaplarına iade edilecek.

TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi heyecanı başlamak üzere. Kasım ayı itibariyle 2+1 ve 3+1 konutlar için kura çekimi başlayacak ve sonrasında başvurusu kabul edilen kişiler, evlerinin blok, kat, daire gibi bilgilerini öğrenmek için bir kura çekiminden daha geçecekler. Kura süreci sona erdikten sonra taksit ödemeleri başlayacak ve vatandaşlar 2 yıl içerisinde evlerini teslim alacaklar.

TOKİ kura çekimi tamamlandığında hem e-Devlet sistemi üzerinden hem de TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinde bulunan “ Kura Sonuç Sorgulama “ bölümü üzerinden sonuçlara erişmek mümkün olacak.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un açıklamasına göre, kurada ismi çıkmayan vatandaşların başvuru bedelleri ise tüm kura süreci tamamlandıktan sonra parayı yatırdıkları hesaba geri aktarılacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Ankara 29 Ekim Sefo, Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Emir Can İğrek konseri ne zaman, nerede, ücretsiz mi?
Ankara 29 Ekim Sefo, Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Emir Can İğrek konseri ne zaman, nerede, ücretsiz mi?
Haberi duyan markete koştu: ŞOK'ta ayçiçek yağının fiyatı 149 TL'ye düştü
Haberi duyan markete koştu: ŞOK'ta ayçiçek yağının fiyatı 149 TL'ye düştü
Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek kilit yöntem! Kimse bilmiyor
Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek kilit yöntem! Kimse bilmiyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi Duman konseri ne zaman, nerede, saat kaçta? ABB Duman konseri ücretsiz mi?
Ankara Büyükşehir Belediyesi Duman konseri ne zaman, nerede, saat kaçta? ABB Duman konseri ücretsiz mi?
BİM 1 Kasım 2022 kataloğu yayınlandı! O ürünün fiyatı 22,75 TL'ye düştü
BİM 1 Kasım 2022 kataloğu yayınlandı! O ürünün fiyatı 22,75 TL'ye düştü
Yumuşak Dokuları ve Şık Tasarımlarıyla Kadın Trikolar
Yumuşak Dokuları ve Şık Tasarımlarıyla Kadın Trikolar
Son Haberler
TOGG'un göz alıcı renkleri görücüye çıktı! TOGG renklerinin anlamı ne?
TOGG'un göz alıcı renkleri görücüye çıktı! TOGG renklerinin anlamı...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında!
Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti...
Ünlü akademisyen hayatını kaybetti! Erol Manisalı kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?
Ünlü akademisyen hayatını kaybetti! Erol Manisalı kimdir, neden öldü,...
Emeklilere promosyon ve yılbaşı ikramiyesiyle çifte bayram iddiası!
Emeklilere promosyon ve yılbaşı ikramiyesiyle çifte bayram iddiası!
Aylık 400 TL ödeyebilirim diyene Halkbank'tan 10.000 TL kredi veriliyor
Aylık 400 TL ödeyebilirim diyene Halkbank'tan 10.000 TL kredi veriliyor
İbrahim Tatlıses'in kızının annesinin mankenleri kıskandıran fiziği! Ayşegül Yıldız'ı görenler şaşkına döndü
İbrahim Tatlıses'in kızının annesinin mankenleri kıskandıran fiziği!...
Vakıfbank'tan akaryakıt zamlarına inat kampanya: 50 TL indirim için son iki gün
Vakıfbank'tan akaryakıt zamlarına inat kampanya: 50 TL indirim için...
Cebinizde Bankkart'ınız varsa hemen katılın: 150 TL anında yüklenecek
Cebinizde Bankkart'ınız varsa hemen katılın: 150 TL anında yüklenecek
'Ulaşılabilir fiyatlı olacak denmişti! TOGG'un satış fiyatı ve tarihi açıklandı: ÖTV detayı...
'Ulaşılabilir fiyatlı olacak denmişti! TOGG'un satış fiyatı ve...
Yastık altında doları, TL'si altını olanlar! İslam Memiş açıkladı: O tarihte rekor kıracak
Yastık altında doları, TL'si altını olanlar! İslam Memiş açıkladı:...
kıvanç tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe babasının tahtını sallayacak! Annesi yeni halini yayınladı, sosyal medya yıkıldı
kıvanç tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe babasının tahtını sallayacak!...
Halkbank KPSS şartsız yüksek maaşla 1000 servis görevlisi alacak! Başvuru ekranı açıldı
Halkbank KPSS şartsız yüksek maaşla 1000 servis görevlisi alacak!...
Atatürk dizisinden ilk görüntü duygu seli yaşattı! Ünlü oyuncuyu görenler dayanamadı:Disney+ Atatürk dizisi yayın tarihi!
Atatürk dizisinden ilk görüntü duygu seli yaşattı! Ünlü oyuncuyu...
Ankara kulislerinden asgari ücrette net rakam sızdırıldı: 2023 Ocak zammı en az bu rakam olacak!
Ankara kulislerinden asgari ücrette net rakam sızdırıldı: 2023 Ocak...
Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı, nöbetçi eczaneler çalışıyor mu? 29 Ekim il il nöbetçi eczane listesi!
Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı, nöbetçi eczaneler çalışıyor...