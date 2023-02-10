TOKİ kura çekimleriyle ilgili flaş karar! Başvuru sahipleri dikkat!













TOKİ ÇEKLİŞİ İPTAL Mİ OLDU? TOKİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

6 Şubat günü saat 04:17'de, 7.7 büyüklüğündeki deprem başta Kahramanmaraş olmak üzere 10 ili büyük oranda etkiledi. Elbistan bölgesinde saat 13.24 sıralarında 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem meydana gelirken bölgede çok büyük hasarlar oluşturdu. Yüzyılın felaketi nedeniyle yedi günlük ulusal yas ilan edildi.Diğer taraftan TOKİ tarafından yapılan bir açıklamada kura çekilişlerine ilişkin bir takvim yayınlanmıştı. Hak sahibi olmak için kura günlerini bekleyen çok sayıda vatandaş deprem nedeniyle kura çekilişlerinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyorlar ve bu kapsamda araştırma yapıyorlar. TOKİ kura çekimleriyle ilgili flaş karar alındığı öğrenilirken kararda 2023 Şubat ayı TOKİ çekilişi takviminin değiştirildiği bildirildi.TOKİ projesinde çekilişler Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili birden etkileyen depremden dolayı ertelendi. Konuyla ilgili TOKİ tarafından yapılan açıklamada 7 Şubat Salı günü yapılması planlanan İzmir ve Afyonkarahisar'da kura çekiminin ve aynı zamanda Edirne ve Kırklareli'de yapılacak kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği bildirildi.