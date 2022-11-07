GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 20:55

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? TOKİ T.C kimlik no ile kura sonuç sorgulama!

TOKİ sosyal konut kura çekimi başladı. Kars, Siirt, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari Bitlis TOKİ kurası ne zaman çekilecek araştırılıyor. İşte TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı.

GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 20:55
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TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? TOKİ T.C kimlik no ile kura sonuç sorgulama!


Eylül ayında duyurulan İlk Evim İlk İş Yerim projesi için kura çekimi 7 Kasım itibarıyla başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz gün ilk kura çekiminin Ardahan ve Şırnak illerinde yapılacağını ardından diğer 10 ilin kurasının 16 Kasım’a kadar tamamlanacağını belirtmişti.

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında 7 Kasım günü Ardahan ve Şırnak illeri için kura çekimi gerçekleştirdi. Bu illerde yaşayan ve TOKİ başvurusu yapan vatandaşlar, TOKİ sonuçlarını nasıl öğreneceklerini merak ediyor. İşte TOKİ konut kurası sonuç sorgulama ekranı.

TOKİ kura sonucu nereden öğrenilir? TOKİ Ardahan, Şırnak kura sonuçları



TOKİ sosyal konut projesi için başvuru süreci 31 Ekim günü sona erdi ve 7 Kasım itibarıyla kura çekimleri başladı. İlk olarak Ardahan ve Şırnak illeri için kuralar çekildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi için kura çekimi yapılırken Şırnak’ta 1450, Ardahan’da ise 250 daire inşa edilecek.

Ardahan ve Şırnak için TOKİ başvurusu yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını nasıl öğreneceklerini merak ediyor. TOKİ kura sonuçları, noter huzurunda gerçekleştirilen canlı yayın ile çekildi. Kura sonuçları TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı ve TOKİ’nin hesaplarında bu kuralara ait video kayıtları bulunuyor.

TOKİ kura sonucunu öğrenmek için Toki.gov.tr adresine girerek “Kura sonuç sorgulama” bölümüne girilmeli. T.C. kimlik numarası ilgili alana yazıldıktan sonra başvuru sahibi kurada isminin çıkıp çıkmadığını öğrenebilecekler. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de kura sonuçlarını öğrenmek mümkün olacaktır.

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında diğer 10 il için de kura tarihleri belli oldu. 8 Kasım Salı günü Kars ve Siirt, 9 Kasım Çarşamba günü Iğdır ve Batman, 10 Kasım Perşembe günü Ağrı, 10 Kasım Perşembe ve 11 Kasım Cuma Mardin, 11 Kasım Cuma – 12 Kasım Cumartesi Van, 13- 14- 15- 16- Kasım günleri Şanlıurfa, 15 Kasım Salı Hakkari, 16 Kasım Çarşamba günü Bitlis kuraları çekilecek.

Bu illerin kura çekimi tamamlandıktan sonra diğer iller için kura süreci başlayacak ve Mart 2023 tarihine kadar süreç tamamlanacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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