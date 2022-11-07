TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? TOKİ T.C kimlik no ile kura sonuç sorgulama!

Eylül ayında duyurulan İlk Evim İlk İş Yerim projesi için kura çekimi 7 Kasım itibarıyla başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz gün ilk kura çekiminin Ardahan ve Şırnak illerinde yapılacağını ardından diğer 10 ilin kurasının 16 Kasım’a kadar tamamlanacağını belirtmişti. TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında 7 Kasım günü Ardahan ve Şırnak illeri için kura çekimi gerçekleştirdi. Bu illerde yaşayan ve TOKİ başvurusu yapan vatandaşlar, TOKİ sonuçlarını nasıl öğreneceklerini merak ediyor. İşte TOKİ konut kurası sonuç sorgulama ekranı.
TOKİ kura sonucu nereden öğrenilir? TOKİ Ardahan, Şırnak kura sonuçları
TOKİ sosyal konut projesi için başvuru süreci 31 Ekim günü sona erdi ve 7 Kasım itibarıyla kura çekimleri başladı. İlk olarak Ardahan ve Şırnak illeri için kuralar çekildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi için kura çekimi yapılırken Şırnak’ta 1450, Ardahan’da ise 250 daire inşa edilecek. Ardahan ve Şırnak için TOKİ başvurusu yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını nasıl öğreneceklerini merak ediyor. TOKİ kura sonuçları, noter huzurunda gerçekleştirilen canlı yayın ile çekildi. Kura sonuçları TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı ve TOKİ’nin hesaplarında bu kuralara ait video kayıtları bulunuyor. TOKİ kura sonucunu öğrenmek için Toki.gov.tr adresine girerek “Kura sonuç sorgulama” bölümüne girilmeli. T.C. kimlik numarası ilgili alana yazıldıktan sonra başvuru sahibi kurada isminin çıkıp çıkmadığını öğrenebilecekler. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de kura sonuçlarını öğrenmek mümkün olacaktır. TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI