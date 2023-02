TOKİ'nin deprem bölgesinde konut alanları belirlendi! Fay hattına 500 metre mesafeye yapılacak..

"FAY HATTINA EN AZ 500 METRE UZAK OLACAK"

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kahramanmaraş'ın merkeze bağlı gerçekleşen deprem sonrasında Gaziantep'in depremin en çok etkilediği Nurdağı ilçesinde belirlenen yeni yerleşim bölgesinde incelemelerde bulundu. Başpınar mevkii olarak tanımlanan bölgede zemin etüdü çalışmasını yapan ve ekipten bilgi alan TOKİ Başkanı Bulut, daha sonrasına basına bir açıklama yaptı. 11 ili etkileyen depremin ardından TOKİ yapmaya başladıklarını kaydeden Ömer Bulut, "Bu şehirlerin tekrar eski günlerine gelmesi ve orada yaşamaya başlaması, ticaretin yeniden canlanması ve sosyal faaliyetlerin yeniden başlaması için kalıcı konut çok önemli. TOKİ olarak depremden birkaç gün sonra kalıcı konut yapmaya başladık. diye konuştu.TOKİ olarak yaptıkları konutların yerini çok ciddiye aldıklarını vurgulayan Ömer Bulut, şunları kaydetti: “Etkilenen bölgede 10 ila 11 ilden 133.000 hanemiz var. O 133 bin evde herhangi bir yıkım olmadı, hasar gören binalarımız var ama can ve mal kaybımız olmadı. Bu çerçevede ilk gün itibariyle yer seçmeye başladık. Artık tüm illerimizde potansiyel rezerv yerleşimleri tespit edilmiştir. Burada sondaj, araştırma ve jeolojik etütler yapmaya devam ediyoruz. Bu zamanlarda yaptığımız işlere hazırlıklıyız. Her il ve ilçe için yerleri önceden hazırladık. Sosyal konutlarda çalıştık. Yerde hemen işlemeye ve inşaata başlanacak alanlarımız var. Dünden itibaren İslahiye, Nurdağı'nın yanı sıra Kilis ve Adıyaman Kahta'da kalıcı konutlarımıza başladık. Her şeyin bu kadar kısa sürede nasıl başladığını merak etti. Bu yerlerin projeleri sahada hazır. Bu yerleri küçük bir inceleme yaparak hazırladık. TOKİ olarak 3 önemli kriterimiz var. Fay hatları, depremlerde bizi en çok olumsuz etkileyen sorunlardan biridir. Normalde teknik olarak 50 -100 metre izni olsa da bugün başladığımız tüm rezerv yerleşim alanlarında çalışmalarımızı fay hattından en az 500 metre uzakta yapıyoruz. İkinci olarak, toprak yapısı, taşıma gücü, sıvılaşmanın da yer aldığı yerlerde ve aynı zamanda yeraltı suyu seviyesinin yüksek göründüğü zeminlerde, toprağın katı olduğu kayalık ve kireçli alanlarda uyguluyoruz. Kaçındığımız sorunlardan biri uzun yapıdır. İnşa ettiğimiz son 250.000 evde, 3,4 artı yer üstü ve yer üstü yapı inşa ettik. Topografya, fay hattına olan uzaklık ve kat yüksekliği, ayrıca tünel kalıp sistemi de dikkate alındığında teknik açıdan ne kadar uygun olduğunu hocalarımız ve meslek erbabı görebilir, işte işin püf noktası burada."