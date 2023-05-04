TOKİ'nin 'Yarısı Bizden' kampanyasına büyük talep: Kentsel dönüşüme talep 500 bine yaklaştı!







BAŞVURULAR HANGİ İLÇELERDE YOĞUNLAŞTI?











"AYLIK ÖDEME 5-6 BİN LİRADAN FAZLA OLMAYACAK"

ÜYE KAMPANYASININ SON GÜNÜ 31 MAYIS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kentsel dönüşüm projesi kapsamında 'Yarısı Bizden' başvurular devam ediyor. Başlangıçta İstanbul'da başlayacak ve kademeli olarak Türkiye'de 81 ile yayılacak. İstanbul'da en çok başvuru yapılan ilçeler Bahçelievler, Güngören, Avcılar şeklinde oldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, başvurular hakkında yaptığı açıklamasında kampanyada bugüne kadar 495 bin 290 bağımsız bölüm başvurusu yapıldığını açıkladı. Bulut, geri ödeme sürecinin inşaatın teslim edilmesinden sonra gerçekleşeceğini açıkladı.TOKİ Başkanı Ömer Bulut, başvuru süreci yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Uygulama sisteme girdikten sonra yüksek yoğunluklu lokasyonlar tespit ediliyor. 200'e yakın ekibimiz olay yerinde inceleme yapıyor. İlk başta uygulamanın ağırlıklı olarak geldiği bölgeleri baz aldık. Bahçelievler, Güngören ve Avcılar'dan çok talep var. Kararlar alındıktan sonra yeni tasarımla ilgili çalışmalara başlanacak. İmarın ne ölçüde kullanılabileceği sakinlerle tartışılır. Gönüllü bir sesi var. Kampanya kapsamında 100 metrekarelik 3+1 dairelerin maliyeti 1.8 milyon lira olup, bunun 900 bin lirası konut sakinleri tarafından karşılanacak. 120 aya varan taksit imkanı mevcuttur. 0,79 faiz oranı ile bir bankadan borç alabilirsiniz. TOKİ'den çekilmek isterseniz 900.000 Liranın yüzde 15'i peşin, kalanı 120 ayda ödenecek.Ödeme işlemlerinin kişilerin ödeme gücüne göre değişebileceğini söyleyen Bulut, “Aylık ödemeler 5-6 bin liradan fazla olmayacak. Ödemeden çok can güvenliği düşünüldüğünde mutlaka uygulanmalıdır. Müzakere sürecinden geçerek inşaat sürecini başlatalım."Kampanyaya adaylar 31 Mayıs'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek.