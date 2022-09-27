GÜNDEM
27 Eylül 2022 - 12:19

TOKİ projesinde orta gelirliye konut müjdesi! Bakan Kurum Ekim ayını işaret etti..

TOKİ'nin Türkiye genelinde başlattığı 250 bin toplu konut kampanyası sonrası şimdi de yeni bir orta gelirli konut kampanyası başlatılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyaya ilişkin yaptığı duyurusunda faiz, indirim ve taksi seçenekleri hakkında başlattıkları çalışanın detaylarını Ekim ayında açıklayacaklarını söyledi.

GÜNDEM
27 Eylül 2022 - 12:19
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TOKİ projesinde orta gelirliye konut müjdesi! Bakan Kurum Ekim ayını işaret etti..


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubu için yeni bir sosyal konut projesi hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Türkiye genelinde başlattıkları TOKi 250 bin konut projesinin devamında orta gelire sahip vatandaşlar içinde bir konut kampanyası başlattıklarını belirten Bakan Kurum, çalışmalarda neredeyse sona yaklaştıklarını ve Ekim ayı içerisinde de kampanyanın detaylarını kamuoyuna duyuracaklarını kaydetti.

TOKİ projesinde orta gelirliye konut müjdesi

"Faiz, peşinat ve indirimlerle ilgili çalışıyoruz"



Dar gelirli vatandaşları mutlu eden TOKİ sosyal konut projesinin ardından orta gelirliler için de yeni bir konut kampanyasının olacağını duyuran Bakan Murat Kurum, daha öncesinde Emlak Konut Kampanyası şeklinde açıkları orta gelir grubu sosyal konut projesi kampanyasında kapsamı biraz daha genişlettiklerini söyledi. Bakan Kurum, GYODER, İNDE ve Türkiye Müteahhitler Birliği'nin yanı sıra diğer müteahhitler ile de sürekli görüşmeler içinde olduklarını belirterek mümkün olduğu kadar kapsamı genişleteceklerini ifade etti.

Son günlerde konut projesinde vade, peşinat ve indirim konusu ile ilgili oranların tam olarak netleşmediğini ifade eden Bakan Kurum, konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın finansman ve kredi faizleri hakkında değerlendirmeleri olduğunu aktardı.

Kamu bankalarının yeni konut projesinde yine başrolde olacağı bilgisini veren Bakan Murat Kurum, kamu bankalarının 2020 yılındaki düşük faizli kredi desteğinin benzeri için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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