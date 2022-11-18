TOKİ sonuçlanmamış başvuru var ne demek, ne anlama geliyor?







TOKİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME NEDİR?

TOKİ SONUÇLANMAMIŞ BAŞVURU VAR NE DEMEK?











KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

İSTANBUL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TOKİ BAŞVURUNUN ONAYLANDIĞINI NASIL ANLAŞILIR?

TOKİ çekilişleri ne başvuru yapan milyonlarca vatandaş çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. İl bazında yapılan kura çekilişleri ile birlikte vatandaşlar da akıllarına takılan soruların yanıtlarını arıyor. İşte TOKİ kura çekilişleri hakkında merak edilen tüm detaylar…TOKİ başvurusu değerlendiriyor uyarısının ne olduğu merak edilirken bu uyarının başvuru yapıldıktan sonra başvuru listesinde görüldüğü göze çarpıyor. Bu yarı başvurunun inceleme aşamasında olduğunu aktarmaktadır. Başvurunuz incelendikten sonra belirlenen şartları taşımanız durumunda yeni durum güncellenecektir.“Sonuçlanmamış Başvuru Var” uyarısının ne olduğu merak ediliyor. TOKİ çekilişleri için başvuruda bulunan vatandaşların karşısına çıkaran bu uyarı sonuçlanmamış başvuru olduğunu ifade etmektedir. Kura sonucunda hak sahiplerinin henüz belirlenmediğini ifade eder.TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekilişleri 6 ay sürecektir. 250.000 konut için yapılan çekilişler 2023 yılının mart ayı içerisinde sona erecek.TOKİ kura sonuçları haftalık olarak açıklanmaktadır. Bu kapsamda çekilişler ilk başta Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılacak. Daha sonra ise İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler için kura çekilişi tamamlanacaktır. Ancak iller için belirlenen çekiliş takvimi henüz net bir şekilde açıklanmadı.Kura çekilişleri hakkında araştırmalar devam ederken başvuruların kabul edilip edilmediğinin nasıl öğrenileceği merak ediliyor. E-devlet sistemi üzerinden yapılan başvurular kapsamında emekli, engelli, genç ve diğer kategorilerden biri seçilerek başvuru yapılmaktadır. Başvuru yapan vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden başvuru listesi bölümüne giriş yaparak başvuru durumunu takip edebilmektedir. TOKİ ARSAYA PREFABRİK EV YAPILIR MI? TOKİ arsa çekilişi için başvuruda bulunan vatandaşların akıllarına takılan soruların yanıtını arıyor. Arsaya prefabrik ev yapıp yapamayacakları konusu da en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Arsaya prefabrik ev yapmak isteyen vatandaşlar hazırlanan proje dosyası ile birlikte arsanın bağlı bulunduğu Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yapması gerekir. Başvurunun onaylanması ile birlikte prefabrik ev kurulumu yapılabilmektedir. Ancak yapılan incelemelerden sonra onay verilmesi durumunda prefabrik ev yapılabilmektedir.