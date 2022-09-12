TOKİ sosyal konut başvuru tarihi ne zaman? TOKİ sosyal konut proje şartları







TOKİ Sosyal Konut Projesi Detayları!







Sosyal Konut Projesi Şartları

TOKİ sosyal konut başvurularının ne zaman başlayacağı, koşulların neler olduğu ve kimlerin başvurabileceği merak ediliyor. Dar gelirli vatandaşların mülk sahibi olması için başlatılan bu yaklaşım ülke gündeminde.Merakla beklenen TOKİ sosyal konut projesinin yapımına başlandı. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Dar gelirlilerin hem ev sahibi olabilecekleri hem de kira ödeyebilecekleri sosyal konut projesinde ayrıntılı bilgi ortaya çıkarken, 250 bin konutun satışa çıkacağı açıklandı.Dar gelirlilerin konut sahibi olmalarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen sosyal konut projesinin detayları 13 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.Projeyle 250.000 daire ve 100.000 altyapı platformu satılacak. Taslak, aylık ödemelerin hane gelirinin %30'unu aştığını belirtiyor. Hesaplama, asgari ücret ve bir aile üyesinin çalışması esas alınarak yapılacaktır. İhtiyaç duyulan aylık hane geliri İstanbul'da 16.000 liradan, diğer illerde 14.000 liradan az olacak. TOKİ konutu 240 aya varan vade ile satışa sunulacak. TOKİ tarafından yürütülen projede gençlere, emeklilere, engellilere, şehit yakınlarına ve gazilere özel kotalar veriliyor. Yüzde 20'lik kotanın 30 yaş altı gençlere ayrılacağına inanılıyor. Belirlenecek özelliklere sahip kişilere çeşitli avantajlarla ev sahibi olma imkanı sunulacaktır. Yararlanıcılar çekilişle belirlenecektir. TOKİ Sosyal Konut Taksiti Ne Kadar Olacak? Asgari ücrete ve bir aile üyesinin çalışmasına göre hesaplandığında aylık ödeme 1650 TL olarak sağlanmaktadır.