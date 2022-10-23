TOKİ sosyal konut başvuruları için son viraj! Kura tarihi duyuruldu







TOKİ son başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır?







TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman 2022?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sosyal konut projesi başvuruları için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eylül ayında duyurusu yapılan sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvuru yaptığı projenin son başvuru tarihi ise merak konusu oldu.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ, Türkiye’nin dört bir yanında toplam 250 bin konut inşa edecek. Alt gelir grubuna yönelik oluşturulan projeye 30 yaş altı gençler, emekliler ve engelli vatandaşlar başvuru yapabilecek.Bir süredir başvuruları devam eden projelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ev sahibi olmak için gün sayanlar, 500 TL başvuru bedelini ilgili bankalara yatırarak başvurularını gerçekleştirdi. Ancak henüz başvurularını tamamlamamış olan kişiler de mevcut. TOKİ sosyal konut projeleri için başvurular 31 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Ancak e-Devlet üzerinden yapılan başvurular için son tarih 28 Ekim Cuma olarak belirlendi. Bu tarihine kadar başvurular e-Devlet sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek E-Devlet sisteminde sosyal konut başvuru bölümüne girerek, istedikleri konumdaki evi seçen kişiler daha sonra cep telefonlarına gönderilen IBAN numarasına 500 TL başvuru bedelini yatıracaklar. Bu işlemin ardından başvuru işlemleri tamamlanmış olacak.TOKİ başvuru sürecinin 31 Ekim 2022 tarihi itibariyle tamamlanması ardından kura süreci başlayacak. Başvurularını tamamlayan kişilerden kriterlere uygun olanların başvuruları olumlu değerlendirecek ve sıra kura çekimine gelecek. TOKİ Başkanı Ömer Bulut konuya ilişkin yaptığı açıklamada, projeye şimdiye kadar 7,5 milyon başvuru yapıldığını ve başvurusu olumsuz değerlendirilenlerin kura çekiminin ardından başvuru bedellerinin iade edileceğini söyledi. TOKİ sosyal konut kura çekimlerinin 31 Ekim’den sonraki ilk hafta başlayacağını duyuran Bulut, taksit ödemelerinde ihtiyaç olması halinde devletin yardımcı olacağını ve taksit ödemelerinde dünya genelinde ekonomik bir sıkıntı yaşanması halinde devletin önlem alacağını belirtti. TOKİ Başkanı Bulut’un açıklamalarına göre, TOKİ kura çekimi Kasım ayının ilk haftası itibariyle başlayacak. Kura çekimi Mart ayında tamamen tamamlanmış olacak.