TOki sosyal konut projesine başvuru sayısı rekor kırdı!













3 milyon 466 bin 250 bin başvuru!

Bu güne başlatılan tüm TOKİ sosyal konut prjelerinin en büyüğü olarak adlandırılan 'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne başvurular tüm hızıyla devam devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül tarihinde detaylarını paylaştığı ve başvuruların da 14 Eylül tarihinden itibaren alındığı TOKİ sosyal konut projesinin başvuru rakamlarının rekor düzeye ulaştığı bildirildi. Bu haberi ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum duyurdu.Ev ve işyeri sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için bir süre önce hayata geçirilen projede ilk başta 250 bin konut inşaa edilecek. Düşük taksit imkanı ve 240 aya varan vadelerle konut veya arsa almak isteyen milyonlarca vatandaş, projeye başvuru yapmak için sıraya girdi.Başvurulardaki son durum hakkında bilgi veren Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, başvuru sayısının rekor düzeye ulaştığını söyledi. TOKİ tarafından hayata geçirilen 'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne bu güne kadar 3 milyon 466 bin 250 başvuru yapıldığını bildiren Bakan Kurum, paylaşımında bu güne kadar odluğu gibi bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacaklarını ifade etti.