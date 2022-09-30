TOKİ sosyal konutlar nasıl olacak? 17 ilde inşaatlar aynı anda başlatılıyor! Proje görselleri ortaya çıktı, mimaride dikkat çeken detaylar..







TOKİ KONUTLARININ PROJE GÖRÜNTÜLERİ







TOKİ KONUTLARI TESLİM TARİHİ

TOKİ tarafından başlatılan sosyal konut projesi için geri sayım başlatıldı. Dar gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak olan projede inşaat aşaması sürecine geçildi. Birinci etapta toplam 250 bin ve 500 bin dairenin yer alacağı proje kapsamında yapılacak ilk sitenin mimari detaylarına son hali ortaya çıktı. Fotoğraflarda konutların ortak noktasının yata mimari olduğu görülürken 4-5 katlı olarak yapılacak olan konutların bulunduğu sitede park ve oyun alanlarının da olduğu anlaşıldı. İşte tüm detaylar..Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 25 Ekim' tarihinde bir tören düzenleneceğini ve törenle eş zamanlı bir şekilde 17 ilde 5 bin konutun yapım aşamasına geçileceğini söyledi. Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta temelleri atılacak olan projenin inşaatına 5 bin konut olarak başlanacak.İstanbul’da başlanacak olan 50 bin konut için baz alınacak olan proje detayları da ortaya çıktı. Her biri yüksek güvenlikli yapılacak olan konutlarda içleri harçla doldurulan çelik kapılar, 14 metrekare mutfak, doğramalar tezgahlar ve dolaplar laminant parkeli olacak.Mutfaktaki çekmeceler ile birlikte davlumbaz, fırın ve ocağın yer alacağı alanda kişilerin kendileri istedikleri gibi tasarım yapabilmeleri için olanak sağlanmış. Projedeki 3+1 daireler 125 metrekarelik bir alana sahip.Salonun toplamda 28 metrekare olduğu görülürken oldukça aydınlık olduğu da anlaşılıyor. Konutlarda en çok dikkat çeken detay ise 6 metrekare büyüklüğüne sahip balkonlara güvenlikli korkulukların yapılması oldu. Bu da çocuğu olan aileler için düşünülmüş. Yüksek korkuluklar çocukların düşme riskine karşı tasarlanmış.Her bir oda birbirine orantılı bir şekilde paylaştırılan projede odaların alanları 12 metrekare olarak ölçülüyor. Prizler, internet bağlantısı yapılacak alanlar.. Kullanım alanı oldukça geniş evlerde alaturka şeklinde iki ayrı tuvalet bulunuyor.Diğer banyoda ise duşakabin, dolap, çamaşır makinası konulacak ayrı bir alan, bireylerin eşyalarını koymaları için de ayrı bir dolap var. Tavanlarda asma tavan sistemi kullanılacak ve ayrıca yatak odasında ek olarak ebeveyn banyosu da konulacak. Her bir projenin 15-20 blok alanı bulunuyor.TOKİ sosyal konut projesinde inşaası başlayacak olan konut, konut arsası ve iş yerleri 2 yılda bitmesi ve teslim edilmesi hedefleniyor.