GÜNDEM
30 Eylül 2022 - 10:17

TOKİ sosyal konutlar nasıl olacak? 17 ilde inşaatlar aynı anda başlatılıyor! Proje görselleri ortaya çıktı, mimaride dikkat çeken detaylar..

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin ortak çalışmayla başlattıkları sosyal konut projeleriyle ilgili yeni gelişmeler var. Vatandaşlar, TOKİ sosyal konutların temellerinin ne zaman atılacağı ve konutların ne zaman teslim edileceği sorularına yanıt ararken Bakan Murat Kurum'dan bir süredir beklenen açıklama geldi. Bakan Kurum, 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan tören ile birlikte 17 ilde inşaatların aynı andan başlatılacağını söyledi. Diğer taraftan; projenin ilk binasının mimari detayları ve fotoğrafları da gün yüzüne çıktı.

GÜNDEM
30 Eylül 2022 - 10:17
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TOKİ sosyal konutlar nasıl olacak? 17 ilde inşaatlar aynı anda başlatılıyor! Proje görselleri ortaya çıktı, mimaride dikkat çeken detaylar..


TOKİ tarafından başlatılan sosyal konut projesi için geri sayım başlatıldı. Dar gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak olan projede inşaat aşaması sürecine geçildi. Birinci etapta toplam 250 bin ve 500 bin dairenin yer alacağı proje kapsamında yapılacak ilk sitenin mimari detaylarına son hali ortaya çıktı. Fotoğraflarda konutların ortak noktasının yata mimari olduğu görülürken 4-5 katlı olarak yapılacak olan konutların bulunduğu sitede park ve oyun alanlarının da olduğu anlaşıldı. İşte tüm detaylar..

TOKİ sosyal konutlar nasıl olacak

TOKİ KONUTLARININ PROJE GÖRÜNTÜLERİ



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 25 Ekim' tarihinde bir tören düzenleneceğini ve törenle eş zamanlı bir şekilde 17 ilde 5 bin konutun yapım aşamasına geçileceğini söyledi.

Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta temelleri atılacak olan projenin inşaatına 5 bin konut olarak başlanacak.

TOKİ sosyal konutlar nasıl olacak

İstanbul’da başlanacak olan 50 bin konut için baz alınacak olan proje detayları da ortaya çıktı. Her biri yüksek güvenlikli yapılacak olan konutlarda içleri harçla doldurulan çelik kapılar, 14 metrekare mutfak, doğramalar tezgahlar ve dolaplar laminant parkeli olacak.

TOKİ sosyal konutlar nasıl olacak

Mutfaktaki çekmeceler ile birlikte davlumbaz, fırın ve ocağın yer alacağı alanda kişilerin kendileri istedikleri gibi tasarım yapabilmeleri için olanak sağlanmış. Projedeki 3+1 daireler 125 metrekarelik bir alana sahip.

TOKİ sosyal konutlar nasıl olacak

Salonun toplamda 28 metrekare olduğu görülürken oldukça aydınlık olduğu da anlaşılıyor. Konutlarda en çok dikkat çeken detay ise 6 metrekare büyüklüğüne sahip balkonlara güvenlikli korkulukların yapılması oldu. Bu da çocuğu olan aileler için düşünülmüş. Yüksek korkuluklar çocukların düşme riskine karşı tasarlanmış.

TOKİ sosyal konutlar nasıl olacak

Her bir oda birbirine orantılı bir şekilde paylaştırılan projede odaların alanları 12 metrekare olarak ölçülüyor. Prizler, internet bağlantısı yapılacak alanlar.. Kullanım alanı oldukça geniş evlerde alaturka şeklinde iki ayrı tuvalet bulunuyor.

TOKİ sosyal konutlar nasıl olacak

 Diğer banyoda ise duşakabin, dolap, çamaşır makinası konulacak ayrı bir alan, bireylerin eşyalarını koymaları için de ayrı bir dolap var. Tavanlarda asma tavan sistemi kullanılacak ve ayrıca yatak odasında ek olarak ebeveyn banyosu da konulacak. Her bir projenin 15-20 blok alanı bulunuyor.

TOKİ sosyal konutlar nasıl olacak

TOKİ KONUTLARI TESLİM TARİHİ

TOKİ sosyal konut projesinde inşaası başlayacak olan konut, konut arsası ve iş yerleri 2 yılda bitmesi ve teslim edilmesi hedefleniyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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