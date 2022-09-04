TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!







Aylık En Yüksek Ödeme Tutarı







Aylık Ödeme Ne Kadar Olacak?

Başvuru İçin Aranan Nitelikler

TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları başlıyor. Uygun fiyatlı ev isteyen vatandaşlar TOKİ kampanyaları aramaya başladı. Asgari ücret ve diğer gelirler bölümlere ayrılarak ödeme tutarları belirlenir. Son dönemde konut ve kiralarda yaşanan fahiş artışla birlikte hükümet, düşük gelirlileri korumak için önlemler aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki hafta açıkladığı dev projeye göre, İstanbul'da 16.000 liradan, diğer illerde 14.000 liradan az kazananlar, ev sahibi olmak için TOKİ'ye başvurabilecek.Bakanlıkça açıklanan %30 gelir sınırı dikkate alındığında, İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık ödeme tutarı 4.800 TL, diğer illerde ise 4.200 TL olacak.%30'luk gelir sınırı beklentisiyle aylık geliri 15.000 TL olanların ödemesi 4.500 TL, 12.000 TL olanların 3.000 TL, 10.000 TL olanların ise 3.000 TL ödemesi bekleniyor. Asgari ücretle çalışan bir vatandaş, sosyal konut projesine 1650 TL taksit ödeyecek. Toplam konutun %20'si 30 yaş altı gençlere ayrılırken, emekliler için kontenjan %20'dir. 81 ilde 450-500 bin konut ve işyeri yapılması bekleniyor.• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak • 25 yaşında olmak • Projenin bulunduğu il sınırları içinde bir yıldan fazla ikamet etmek veya il nüfusuna kayıtlı olmak • TOKİ'den ev almamış olmak ve TOKİ'den konut kredisi almamış olmak • Ev halkı adına sadece bir başvuru yapılması gerekiyor. • Ayrıca TOKİ konut projelerinde şehit aileleri, gaziler, dullar ve yetimler çekilişsiz konut alma hakkına sahiptir.