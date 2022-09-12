TOKİ tam 250 bin konut ucuza satacak! Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyasında şartlar netleşiyor! TOKİ kendi işinizi de kurmanıza fırsat verecek!













Erdoğan Ne Söylemişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül günü kamuoyuyla paylaşacağı yeni sosyal konut projesiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi. Bakan Kurum, "2002 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Ev sahibi olmayan, yeni yuvasına kavuşmayan, tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak’ sözünden hareketle başlayan sosyal konut seferberliğimiz bugün tam 1 milyon 170 bin sayısına ulaştı” ifadelerine yer verdi.TOKİ’nin yüz bini aşkın aileyi yeni, sağlıklı ve güvenli yuvaya kavuşturduğunun idda eden Bakan Kurum, açıklamalarına bu yolla devam etti:“Şimdi de 13 Eylül Salı günü itibarıyla çok daha büyük bir adım atarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Gençlerimize, emeklilerimize, engelli kardeşlerimize, şehit ve gazi ailelerimize yeni yuvalar armağan etmenin, yeni iş yerleri kazandırmanın mutluluğunu, gururunu hep beraber yaşayacağız. Yuva kuran liderimiz, büyük Türkiye’nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle aziz milletimiz yeni yuvalarına kavuşacak, yeni istihdam alanları oluşacak, milli ekonomimiz daha da güçlenecek Türkiye mutlu aileleriyle yükselecek. 13 Eylül Salı saat 14.00’te yüz binlerce ailemizin yeni yuvalarına kavuşma heyecanını hep beraber paylaşalım.”Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan ziyaretinin dönüşü esnasında uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Kira artışının %25 ile sınırlandırıldığı, 13 Eylül günü de Cumhuriyet tarihindeki en geniş kapsamlı sosyal konut projesini duyuracaklarının idda eden Erdoğan, "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, hem bir arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş 'ben kendim yapacağım' diyorsa, onlara da 'buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz. Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir" ifadelerini kullanmıştı.