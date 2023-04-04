TOKİ ucuz arsa satışını başlattı! İstanbul, Ankara, İzmir listenin başında: 271 arsa satışa çıkarıldı

TOKİ tarafından ev veya arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli bir haber verildi. TOKİ ucuz arsa satışı birçok farklı ilde başladı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TOKİ UCUZ ARSA SATIŞI BAŞLADITOKİ resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre birçok farklı ilde ucuz arsa satışı başladı. Paylaşılan haber kapsamında İzmir, Ankara, Eskişehir, Antalya gibi illerin de içinde bulunduğu bölgelerde 271 muhtelif arsa satışı yapılıyor. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen ve 500 TL başvuru ücreti yatıran vatandaşlar çekiliş sonucunda hak kazanamazlarsa ücret iadelerini de Ziraat Bankası ya da Halkbank üzerinden almaya devam ederken satışlarla ilgili yeni bir duyuru paylaşıldı.
36 farklı ilde 271 muhtelif arsa satışı yapılıyor. Satışlar 13 ve 14 Nisan tarihleri saat 10.30'da açık artırma ile satılacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 20 indirim uygulanacak ve yüzde 40 peşinat ve 24 ay vade imkanı seçeneği de sunulacak. 36 il ve ilçeleri şu şekilde belirlendi; -Adana Çukurova ve Sarıçam 8 konut alanı nitelikli arsa -Amasya Merzifon 2 muhtelif nitelikli arsa -Ankara Akyurt, Çubuk, Kahramankazan, Sincan'da 13 muhtelif nitelikli arsa -Antalya Konyaaltı ve Muratpaşa'da 3 muhtelif nitelikli arsa -Aydın Didim'de 1 günübirlik turizm tesis alanı nitelikli arsa -Balıkesir Altıeylül, Bandırma, Gönen'de 3 muhtelif nitelikli arsa -Bitlis Merkez 1 adet konut alanı nitelikli arsa -Bursa Yenişehir 1 adet ticaret alanı nitelikli arsa -Çanakkale Eceabat 1 adet koşullu konut alanı nitelikli arsa -Çorum Merkez'de 1 adet konut alanı nitelikli arsa -Diyarbakır Bağlar'da 12 adet depolama alanı nitelikli arsa -Edirne Merkez'de 1 adet konut alanı nitelikli arsa -Elazığ Merkez'de 4 muhtelif nitelikli arsa -Eskişehir Çifteler'de 5 tane konut dışı kentsel çalışma alanı nitelikli arsa -İstanbul Arnavutköy, Bağcılar, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli'de 13 muhtelif nitelikli arsa -İzmir Aliağa, Dikili, Kemalpaşa, Menderes, Urla'da 14 muhtelif nitelikli arsa -Karaman Kazımkarabekir ve Merkez'de 4 muhtelif nitelikli arsa -Kastamonu Merkez'de 1 adet konut nitelikli arsa -Kayseri Kocasinan, Melikgazi'de 10 tane konut nitelikli arsa -Kırklareli Lüleburgaz'da 2 tane konut alanı nitelikli arsa -Kırşehir Merkez'de 2 tane konut alanı nitelikli arsa -Kocaeli Çayırova, İzmit'te 2 muhtelif nitelikli arsa -Konya Beyşehir, Meram, Selçuklu, Seydişehir 33 muthelik nitelikli arsa -Mardin Artuklu'da 1 konut nitelikli arsa -Mersin Erdemli'de 25 muhtelif nitelikli arsa -Muş Merkez'de 1 gelişme konut alanı nitelikli arsa -Ordu Altınordu'da 2 konut alanı nitelikli arsa -Sakarya Kocaeli'de 2 konut alanı nitelikli arsa -Samsun 19 Mayıs, Bafra, Terme'de 21 muhtelif nitelikli arsa -Sivas Şarkışla'da 1 tarım alanı -Şanlıurfa Haliliye, Siverek'de 11 muhtelif nitelikli arsa -Tekirdağ Çorlu, Süleymanpaşa'da 3 muhtelif nitelikli arsa -Uşak Merkez'de 1 aktivite alanı nitelikli arsa -Van Edremit'te 1 konut alanı nitelikli arsa -Yozgat Merkez'de 1 ticaret alanı nitelikli arsa satışa sunulacak.