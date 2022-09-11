Cumhuriyet tarihinde bu güne kadar yapılan en büyük toplu konut projesinde neredeyse sona gelindi. Dev projenin tüm detaylarının 13 Eylül Salı günü açıklanacağı bildirilirken dar gelirliler ile asgari ücretliler bu projeyle 1.650 TL taksitle ev sahibi olma şansına sahip olacaklar. TOKİ ucuz konut projesitüm detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu proje, hükümet tarafından fahiş satılık ve kiralık konut fiyatları ile zor duruma düşen vatandaşların bu sorunlarını çözmek için başlatıldı. Geri sayımın sürecinin başladığı toplu konut projesinin detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak.
EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:40
TOKİ ucuz konut fırsatı için çok az kaldı! Dar gelirli 1.650 TL taksitle ev sahibi olacak! 81 ilde başlıyor! İşte şartlar...
TOKİ'nin giriş koşulları ve tarihlerinin geri sayıma başlamasıyla konu detayları mercek altına alındı. TOKİ sosyal konut projelerine başvurmak isteyen binlerce vatandaş, başvuruların yapıldığı TOKİ konutlarına kayıt gibi sorularına yanıt arıyor. 'TOKİ başvurusu ne zaman başlıyor ve nereye başvurabilirim' sorusunun yanı sıra '81 ilde kimler sosyal konut projesine başvurabilir? sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Başvuru şartları ve konuları hakkında daha fazla bilgiye haberimizin detayından ulaşabilirsiniz.
EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:40
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