TOKİ ucuz konut fırsatı için çok az kaldı! Dar gelirli 1.650 TL taksitle ev sahibi olacak! 81 ilde başlıyor! İşte şartlar...













Dar gelirli 1.650 TL taksitle ev sahibi olacak!

TOKİ'nin aylık ödemesi ne kadar?

Cumhuriyet tarihinde bu güne kadar yapılan en büyük toplu konut projesinde neredeyse sona gelindi. Dev projenin tüm detaylarının 13 Eylül Salı günü açıklanacağı bildirilirken dar gelirliler ile asgari ücretliler bu projeyle 1.650 TL taksitle ev sahibi olma şansına sahip olacaklar. TOKİ ucuz konut projesitüm detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu proje, hükümet tarafından fahiş satılık ve kiralık konut fiyatları ile zor duruma düşen vatandaşların bu sorunlarını çözmek için başlatıldı. Geri sayımın sürecinin başladığı toplu konut projesinin detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak.TOKİ toplu konut projesinin 250 bin konut ile birlikte 100 bin altyapılı konut arsasınını da içine aldığı öğrenildi. 81 ilde hayata geçirilmesi planlanan projede daha önceki projelerde olduğu gibi emekli, genç ve engelli vatandaşlar için de ek kota ayrılacağı söylendi. TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenler yüzde 10 peşinatla birlikte 20 yıl vade anlaşmasıyla kendi evlerine sahp olabilecekler. Projede aylık taksit ödemeelrinin asgari ücretle çalışanların ödeme olanakları göz önüne alınarak belirlenecek. Söz konusu proje, evi, arazisi veya mülkü olmayan düşük gelirli vatandaşlara toplu konut edinme imkanı sağlayacak. Vatandaşlar sadece toplu konut değil ucuz arsa için de başvurularını yapabilirler. Toplu konut için başvuruları alındıktan sonra çekiliş yapılacak ve hak sahipliği belirlenecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut için aylık taksitlerin bir asgari ücretli işçinin ödeyebileceği miktar olduğunu ve "ödemelerin hane gelirinin %30'unu geçmemesi gerektiğini" söylemişti. Bakanlık tarafından açıklanan hane gelirinin %30'luk üst sınırı dikkate alındığında, aylık azami miktar İstanbul'da 4.800-9.600 TL, diğer illerde 4.200-8.400 TL'dir. Asgari taksit tutarı asgari ücret üzerinden hesaplansa dahi ailede tek çalışan varsa 1.650 TL, iki çalışan varsa 3.300 TL olacaktır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın izniyle Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) hayata geçireceği projenin 2 yılda tamamlanması bekleniyor.