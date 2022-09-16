











TOKİ ucuz konutlar hangi il ve ilçelerde yapılacak?





TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

























































































































TOKİ'nin sosyal konut projesinin başvuru koşullarının netleşmesi ve aynı zamanda e-devlet başvuru ekranının da açılması ile birlikte başvuru sayısı kısa sürede 2 milyona yaklaştı. 1 milyondan fazla kişinin ev sahibi olmasını sağlayacak olan TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde 'TOKİ ucuz konutlar hangi il ve ilçelerde yapılacak?' sorusunun hemen ardından ilçe ilçe detaylar da paylaşıldı.TOKİ Sosyal Konut başvuru ücretinin 500 TL olarak sabitlendiği bildirildi. TOKİ'nin başvuru ekranı 28 Ekim'e kadar açık olarak kalacak. İlk gün ve son gün başvuru sahipleri arasında hiç bir far gözetilmeyecek. TOKİ tarafından inşa edilen konut, işyeri ve konut parselleri için proje devleti sınırları içinde en az bir yıl ikamet eden veya proje devletinin nüfusuna kayıtlı olup arsa üzerinde kayıtlı ikametgahı olmayan kişiler başvuru yapabilecek.Diğer taraftan TOKİ'nin resmi internet sitesinden sosyal konutların yapılacağı il ve ilçeleri gösteren liste yayımladı. İşte 81 ilde ve ilçelerinde TOKİ sosyal konutların tam ve güncel listesi..