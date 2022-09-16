GÜNDEM
16 Eylül 2022 - 15:37

TOKİ ucuz konutlar hangi il ve ilçelerde yapılacak? TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül'de açıklanan TOKİ toplu konut projesinin detayları ortaya çıktı. TOKİ'nin 2+1 ve 3+1 şeklindeki toplamda 250 bin toplu konutun listesi il ve ilçelere göre yayınlandı. İşte, TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi..

GÜNDEM
16 Eylül 2022 - 15:37
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
TOKİ ucuz konutlar hangi il ve ilçelerde yapılacak? TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi


TOKİ'nin sosyal konut projesinin başvuru koşullarının netleşmesi ve aynı zamanda e-devlet başvuru ekranının da açılması ile birlikte başvuru sayısı kısa sürede 2 milyona yaklaştı. 1 milyondan fazla kişinin ev sahibi olmasını sağlayacak olan TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde 'TOKİ ucuz konutlar hangi il ve ilçelerde yapılacak?' sorusunun hemen ardından ilçe ilçe detaylar da paylaşıldı.

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi



TOKİ Sosyal Konut başvuru ücretinin 500 TL olarak sabitlendiği bildirildi. TOKİ'nin başvuru ekranı 28 Ekim'e kadar açık olarak kalacak. İlk gün ve son gün başvuru sahipleri arasında hiç bir far gözetilmeyecek. TOKİ tarafından inşa edilen konut, işyeri ve konut parselleri için proje devleti sınırları içinde en az bir yıl ikamet eden veya proje devletinin nüfusuna kayıtlı olup arsa üzerinde kayıtlı ikametgahı olmayan kişiler başvuru yapabilecek.

TOKİ ucuz konutlar hangi il ve ilçelerde yapılacak?

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

Diğer taraftan TOKİ'nin resmi internet sitesinden sosyal konutların yapılacağı il ve ilçeleri gösteren liste yayımladı. İşte 81 ilde ve ilçelerinde TOKİ sosyal konutların tam ve güncel listesi..

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi 

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi


TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi


TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

TOKİ'nin ilçelere yapacağı sosyal konut güncel listesi

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Hastane güvenlik görevlisine tekmeli saldırı
Hastane güvenlik görevlisine tekmeli saldırı
Meteoroloji'den hafta sonu plan yapacaklara uyarı: Çöl sıcakları geliyor!
Meteoroloji'den hafta sonu plan yapacaklara uyarı: Çöl sıcakları geliyor!
BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski Genel Müdürü Özbağ’ın cenazesine katıldı
BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski Genel Müdürü Özbağ’ın cenazesine katıldı
Erzurum’da küçük çocuğun köpek sevgisi görenleri gülümsetti
Erzurum’da küçük çocuğun köpek sevgisi görenleri gülümsetti
38 yıldır gözü gibi bakıyor kesmemek için işinden istifa etti
38 yıldır gözü gibi bakıyor kesmemek için işinden istifa etti
İHA muhabirleri gönüllere dokunuyor
İHA muhabirleri gönüllere dokunuyor
Son Haberler
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak'
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir...
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan...
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 77'ye yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı...
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Yangını çay içerek izledi
Yangını çay içerek izledi
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel hakkında yürek burkan iddia!
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel...
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı