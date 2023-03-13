TOKİ'ye başvuran İstanbullular dikkat! 50 bin konut için kuralar o tarihte çekilecek! İşte İl il TOKİ kura takvimi!

Vatandaşların merak ettiği günler netlik kazandı. TOKİ İstanbul çekiliş günleri art arda ilan edildi. Oldukça kapsamlı olan bu proje çerçevesinde, vatandaşlar İstanbul'da yer alan 50 bin evin çekiliş günlerini merak ediyordu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında çekilişler ertelenmiş devamına ise 8 Mart tarihinde başlanmıştı. TOKİ İlk Evim adı verilen proje çerçevesinde 50 bin evin inşası gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunanlar ise sonuçları dört gözle beklemekteydi. Çekiliş günleri hakkında son dakika değişikliği meydana geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul adına açıklamada bulundu. Bu çerçevede; Tuzla, Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri çekiliş günleri art arda ilan edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kapsamında yürütülen bu büyük konut kampanyası İlk Evim çerçevesinde İstanbul için 16 Mart ile 19 Nisan günleri arasında çekiliş gerçekleştirilecek. İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal yapının çekilişlerine Tuzla ilçesinden harekete geçilecek. Tuzla çekilişi ise 16 Mart ile 29 Mart günleri aralığında yapılacak. Bu şekilde 20 bin 920 vatandaş hak sahibi oldukları evlerine ulaşacak. Çatalca için 540, Selimpaşa için 200 hak sahibi vatandaş adına 30 Mart gününde noter düzenlemesinde kura çekilişi yapılacak. Arnavutköy, Başakşehir, Esener'de bulunan 28 bin 340 kişi için 1 Nisan ile 19 Nisan günleri aralığında çekiliş yapılacak. Önceki günlerde gerçekleşen son dakika değişikliğinde başvurusu onaylananlar art arda ilan edilmişti. Vatandaşlar şimdilerde merakla sonuçları beklemekte.