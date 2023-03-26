TOKİ'ye başvuran İstanbullular dikkat! TOKİ arsa kurası için flaş açıklama: Sonunda belli oldu

TOKİ tarafından İstanbul'daki arsa başvurularıyla ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan açıklamada, kuraların çekileceği tarih belirlendi. Başvuru sahiplerinin dikkatle takip etmesi gereken bu gelişme, İstanbul'da arsa için başvuranları ilgilendiriyor.
TOKİ İlk Evim Projesi, Türkiye genelinde yer alan ve TOKİ tarafından inşa edilen konutlara sahip olmak isteyen gençlere yönelik bir proje. Bu projede, gençler uygun fiyatlarla konut sahibi olabiliyorlar. İlk Evim Arsa Projesi ise, TOKİ tarafından gençlere yönelik olarak sunulan bir arsa projesidir. Bu proje kapsamında, gençler uygun fiyatlara arsa satın alarak, kendi evlerini inşa etme imkanına sahip oluyorlar. Bu sayede, gençler kendi bütçelerine uygun evlerini yapabilirler.TOKİ tarafından yapılan açıklamada, İlk Evim Arsa Projesi kapsamında İstanbul'daki müstakil arsa başvuruları için hak sahibi belirleme kurasının noter huzurunda seyircisiz olarak 27 Mart günü saat sabah 10'da Bilkent Plaza'da yapılacağı belirtildi. Kura ayrıca TOKİ'nin Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarından anlık olarak takip edilebilir.