TOKİ'ye başvuran milyonlara duyuruldu! 500 TL hesabınıza gönderilmiş olabilir: Kontrol edin







Halkbank TOKİ başvuru bedellerini ödemeye başladı







Halkbank TOKİ başvuru ücreti nasıl alınır?

Türkiye’de milyonlarca vatandaş ev sahibi olabilmek için TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuru yaptı. Kura çekimi birçok il için tamamlanırken başvurusu sırasında ödenen 500 TL’lik başvuru bedelinin ne zaman geri ödeneceği merak konusu olmuştu. TOKİ başvuru ücret iadelerinin yapılacağı tarihe ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Kurada ismi çıkmayan ve hak sahibi olamayan kişilere bankalar başvuru ücretlerini iade etmeye başladı. TOKİ başvuruları için başvuru bedelleri Ziraat Bankası ve Halk Bankasına ödenmişti. E-Devlet üzerinden başvurularını yapanlar daha sonra kendilerine gönderilen IBAN numarasına 500 TL başvuru bedelini yatırmıştı.Halk Bankası’na TOKİ’ye başvurmak için yatırılan 500 TL bedel hesaplara iade edilmeye başlandı. Konu hakkında yapılan resmi açıklamalar ile vatandaşların bankalara başvuru yaparak ücretlerini geri alabilecekleri ifade edildi. Öte yandan başvuru yapılan hesabın kontrol edilmesi gerektiği ve eğer hesaplara geçmemişse şubelere giderek ücretlerini alabilecekleri ifade edildi. Üç kamu bankasından biri olan Halkbank TOKİ başvuru iade ekranı açıldı. Vatandaşlar eğer TOKİ başvuru ücretlerini Halkbank’a yatırmışsa Halkbank internet şubesi üzerinden sorgulama yaparak başvuru iadelerine ilişkin sonuçları görüntüleyebilecekler.TOKİ başvurusu yapan vatandaşlar arama motoruna Halkbank TOKİ iade yazacak ve açılan ekran üzerinden T.C. kimlik numarası ve cep telefonu numarasını girmesi gerekecek. Güvenlik kodu da girildikten sonra Devam butonu tıklanacak ve yatırılmış olan TOKi başvuru ücret iadesi için ön talep oluşturabilirsiniz. TOKİ başvuru ücret iadesine ilişkin detaylar Halkbank’ın resmi internet sitesinde yer almaktadır.