Toki'ye başvuru yapanlar dikkat! Sıra o illere geldi! 2023 Ocak ayı TOKİ kura İl il tarihleri belli oldu!







TOKİ KURA TARİHLERI TAKVİMİ OCAK 2023: TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!







20 - 28 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!





20 - 28 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

250.000 sosyal konut projesinin sahiplerini belirleme kurası günde iki ilde çekilerek devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 20-28 Ocak 2023 dönemine ait çekiliş takvimi resmi internet sitesinde paylaşıldı. First Home piyango çekilişi devam ediyor. Belirleme kurası 6. etap başlarken, İzmir ve İstanbul kura tarihleri ​​araştırılıyor. Mart ayına kadar devam edecek süreçte, çekilişin bittiği illerde 2+1 ve 3+1 daire alacakların listesi çekiliş sonrası canlı yayında yayınlanacak, TOKİ üzerinden ulaşılabilecek. TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak? Ocak 2023 TOKİ çekiliş programı...TOKİ kura çekilişinin takvimi merak edilmeye devam ediyor. 20 ve 28 Ocak 2023 tarihleri ​​arasında yapılacak çekilişe katılacak iller Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklandı. 6. etabın başlamasıyla birlikte TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranında İstanbul ve İzmir ile diğer iller için çekiliş sonuçları sorgulanmaya başlandı. Mart 2023'te tamamlanması planlanan 250.000 sosyal konut projesi için kura çekimi günde iki ilde yapılıyor. TOKİ çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak ve kazananların listesi nasıl öğrenilecek? Resmi devlet web sitesinde Ocak 2023 TOKİ çekilişi sonuçlarını nasıl kontrol edeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.Geçen sene yılın 11. ayında çekilmeye başlanan TOKİ çekilişinin 2023 Mart ayına kadar devam etmesi planlandı. Noter huzurunda yapılan çekilişle 2+1 ve 3+1 dairelerin sahipleri belirleniyor. Takvim haftalık olarak güncelleniyor ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılır. TOKİ çekilişi için yeni takvim açıklandı ve böylece 20 ve 28 Ocak 2023 tarihleri ​​arasında yapılacak çekilişe sahip olacak iller belirlendi.Tarihin en büyük sosyal konut girişimi olan "Önce Ev Önce İş Yeri" projesinde çekiliş heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak duyurulur ve resmi internet sitesinde paylaşılır. 20 ve 28 Ocak 2023 tarihleri ​​arasında yapılacak TOKİ çekilişi Antalya ve Kocaeli'de devam ederken, Yalova, Isparta, Bursa, Burdur ve Denizli'de sonuçlar açıklanacak.Güncel TOKİ kura tarihleri : 18-21 Ocak 2023: Kocaeli18-22 Ocak 2023: Antalya22 Ocak 2023: Yalova23-24 Ocak 2023: Isparta 23-28 Ocak 2023: Bursa25 Ocak 2023: Burdur26-27 Ocak 2023: Denizli