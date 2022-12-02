TOKİ'ye başvuru yaptıysanız dikkat! Uyarı yapıldı: İtibar etmeyin!







TOKİ dolandırıcılarının tuzağı!







Toplu Konut İdaresi Başkanlığı vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, TOKİ ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılık işlemleri için uyardı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan sosyal konut projesi için milyonlarca kişi başvuru yaptı. vatandaşlar ev sahibi olabilmek için heyecanla beklerken dolandırıcılar devreye girdi.TOKİ tarafından dolandırıcılık vakaları için bir kamuoyu duyurusu yayınlandı. TOKİ, son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapan idarenin ismi kullanılarak sahte iletişim numaraları aracılığı ile sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğunun tespit edildiği ifade edildi. TOKİ başvurusu yapan vatandaşların cep telefonuna “ Kurada ev sahibi oldunuz ve bunun için para talep edildiği “ yönünde mesajlar gönderiliyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçen TOKİ, vatandaşların bu tuzağa düşmemesi gerektiği ve İdarenin bu türde bir mesaj göndermeyeceğini ifade etti. TOKİ’den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi; “ İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T.C. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası’nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve şahıs hesapları üzerinden işlem yapılamamaktadır “ denildi.Bu nedenle vatandaşlara telefonla ya da şahsen ulaşarak konut çıktığını söyleyip, ödeme talep eden kişi ya da kişilere itibar edilmemesi gerektiği söyleniyor. Vatandaşlar, kendileriyle irtibata geçip para talep edilmesi durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunabilirler. TOKİ’nin açıklamalarına göre TOKİ’nin adı kullanılarak gönderilen dolandırıcılık mesajlarına itibar edilmemesi gerekiyor.