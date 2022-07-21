GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 10:53

Tolga Çevik'in başı ifşa videosuyla dertte! Soluğu mahkemede aldı

Ünlü komedyen Tolga Çevik, kişisel bilgilerinin çalınması sonrası mahkemenin yolunun tuttu. Çevik şikayetinde, kişisel bilgilerinin nasıl çalındığını anlatan videonun da olduğunu belirterek şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 10:53
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Tolga Çevik'in başı ifşa videosuyla dertte! Soluğu mahkemede aldı


Vergi Dairesinin resmi sitesinden ünlü komedyen Tolga Çevik'in TC Kimlik numarası, telefon ve ikamet gibi kişisel bilgilerini ele geçiren bir şahıs, bu bilgileri nasıl elde ettiğine dair de bir video çekti. kişisel bilgilerinin ele geçirildiğini öğrenen ünlü komedyen ise büyük bir şok yaşadı.

Tolga Çevik'in başı ifşa videosuyla dertte

Tolga Çevik'in kişisel bilgileri ifşa oldu!



Tolga Çevik soluğu Sulh Ceza Hakimliği'nde alırken elinde kendisine ait bilgilerin nasıl ele geçirildiğini anlatan bir video olduğunu belirterek şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayetini Sulh Ceza Hakimliği'ne ileten Tolga Çevik, devlet kurumlarının vatandaşlar için sunduğu hizmeti kötüye kullanarak kişilerin bilgilerini ele geçiren şahsın gerekli cezayı alarak cezalandırılması talebinde bulundu.

Hakkında yapılan şikayet sonrası adı Emir T. olduğu öğrenilen şahıs hakkında soruşturma başlatılırken, şahsın Çevik'in fatura bilgilerine dahi ulaştığı da öğrenildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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