Tolga Zengin kimdir, nereli, yaşı kaç? Tolga Zengin biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

10 Ekim 1983'te Artvin Hopa'da dünyaya gelen Tolga Zengin, futbol kariyerine Trabzon'un amatör bir takımında başlamıştır. 1998'de Trabzonspor altyapısına yazılarak forma giymiştir. 2003'e dek Trabzonspor'un paf takımında forma giyen Zengin, sonrasında A Takıma yükselme şansı bulmuştur. A Takıma yükseldiği sene istenilen performansı sergileyemediği için yeniden PAT Takıma yollanmıştır. A takımda oynadığı ilk maçı 2 Ekim 2005'te Galatasaray karşılaşmasıdır. Bu karşılaşma sarı kırmızılı takımın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. Bu maç sonrasında 5 Şubat 2006'da Ankaragücü maçında yeniden forma giyme şansı bulmuştur. 2006-2007 sezonlarında toplam 18 maça çıkarak formasını giymiştir. 2008-2009 sezonunda Trabzonspor kalecisi Tony Sylva lisans sorunlarından dolayı Trabzon'a gelememiş bu yüzden kaleye Tolga Zengin geçirilmiştir. 7. haftaya kadar başarılı olsa da Galatasaray'dan üç gül yediği için tekrar yedeklere alınmıştır. Yedek kaleci statüsünde uzun zaman kenarda beklemiş, Slyva'nın sakatlanması sonrasında yeniden forma giyme şansı buldu. 2011 yılı itibariyle kaleye geçen Zengin, Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir performans sergileyerek milli takıma kadar yükselmiştir.
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