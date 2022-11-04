MEDYA
04 Kasım 2022 - 16:24

Tomris Çetinel kimdir, neden gündem oldu? Tomris Çetinel'in bir yılda ikinci kaybı...

Ünlü sinema oyuncusu Tomris Çetinel gündem oldu. Tomris Çetinel, Nusret Çetinel kimdir? Ünlü ismin acı günü...

MEDYA
04 Kasım 2022 - 16:24
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Tomris Çetinel kimdir, neden gündem oldu? Tomris Çetinel'in bir yılda ikinci kaybı...


Ünlü sinema oyuncusu Tomris Çetinel, gün içerisinde internette en çok aranan kişi oldu. Google aramalarında Tomris Çetinel’in neden gündem olduğu merak edilirken acı gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte Tomris Çetinel’e başsağlığı mesajı yağdı.

Tomris Çetinel’in acı günü!

Sinema ve tiyatro oyuncusu Tomris Çetinel’in, 2021 yılında yaşamını yitiren usta oyuncu Nusret Çetinel ile evliliğinden olan kızları Alara Çetinel vefat etti. 26 Eki günü beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Alara Çetinel’in bir süredir hastanede tedavi gördüğü ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen 4 Kasım 2022 günü hayatını kaybettiği öğrenildi.



Tomris Çetinel, bir yıl önce eşi Nusret Çetinel’i kaybetmişti. Bir yıl arayla hem eşini hem de kızını kaybeden Tomris Çetinel’e sosyal medyadan başsağlığı mesajları yayınlandı.

40 yaşındaki Elif Alara Çetinel’in vefat haberini ise oyuncu Melek Baykal verdi. Baykal, “ Sevgili arkadaşımız Tomris’imiz biricik evladı Alara’yı kaybetti “ diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Tomris çetinel

Tomris Çetinel kimdir?

Tomris Çetinel, 1953 yılında İzmir’de doğmuştur. Lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Çetinel, ilk başlarda gazeteci olmak için kariyerini sürdürüyordu. Başına gelen ilginç bir tesafüd sonrasında tiyatroyla tanıştı ve sonrasında bunu mesleği haline getirdi. Ankara Devlet Konservatuvarına giren Çetinel’in sınıf arkadaşları Haluk Bilginer, Derya Baykal, Tarık Ünlüoğlu, Müge Gürman ve Tamer Levent gibi isimler oldu.

2021 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Nusret Çetinel ile evliliğinden iki kızı vardır. Tomris Çetinel, beyin kanaması sonucu kızı Elif Alara Çetinel’in vefatı sonrasında sosyal medyada gündem oldu.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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