Tomris Çetinel kimdir, neden gündem oldu? Tomris Çetinel'in bir yılda ikinci kaybı...

Ünlü sinema oyuncusu Tomris Çetinel, gün içerisinde internette en çok aranan kişi oldu. Google aramalarında Tomris Çetinel’in neden gündem olduğu merak edilirken acı gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte Tomris Çetinel’e başsağlığı mesajı yağdı.
Tomris Çetinel’in acı günü!Sinema ve tiyatro oyuncusu Tomris Çetinel’in, 2021 yılında yaşamını yitiren usta oyuncu Nusret Çetinel ile evliliğinden olan kızları Alara Çetinel vefat etti. 26 Eki günü beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Alara Çetinel’in bir süredir hastanede tedavi gördüğü ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen 4 Kasım 2022 günü hayatını kaybettiği öğrenildi.
Tomris Çetinel, bir yıl önce eşi Nusret Çetinel’i kaybetmişti. Bir yıl arayla hem eşini hem de kızını kaybeden Tomris Çetinel’e sosyal medyadan başsağlığı mesajları yayınlandı. 40 yaşındaki Elif Alara Çetinel’in vefat haberini ise oyuncu Melek Baykal verdi. Baykal, “ Sevgili arkadaşımız Tomris’imiz biricik evladı Alara’yı kaybetti “ diyerek üzüntüsünü dile getirdi.