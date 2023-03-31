Toplu para arayana kamu bankasından SMS ile kredi! Tamı tamına 125.000 TL'yi 10 saniyede hesaplara gönderiyor: Tek bir şartı var. Vakıfbank bankasından müşterilerini memnun edecek kampanya haberi geldi. Müşterileri için 125 bin TL ödeme yapacak! Vakıfbank bankası krediler için müşterilerine yeni bir paket hazırladı. Paket müjdesini duyuran bankada kredi işlemleri ise çok kolay halledilebilecek. Krediye ilişkin detaylar haberimizde... İşte detaylar...
VAKIFBANK BANKASINDAN KREDİ DESTEĞİ GELDİ
Vakıfbank yıllardır en köklü, işlevselliği olan bankalardan biri olmaya devam ediyor. Yaptığı kampanyalar ve kredi fırsatları ile son yılların en çok yükselen kamu bankalarından biri. Şimdi de 24 aya varan 100 bin TL limit desteği ile müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Sadece SMS ile birlikte acil nakit ihtiyacından hemen yararlanabileceksiniz. Yapmanız gereken tek şey SMS. İşte krediye ilişkin merak edilen diğer ayrıntılar...
Kamu Bankası denilince ilk akla gelen bankalardan biri olan Vakıfbank, müşterileri için 125 bin TL ödeme yapacak. İhtiyaç kredisi kapsamında duyurulan bu kredide müşterinin acil ihtiyaçları karşılanmış olacak. Müşterinin hesabına göre verilecek ve uygun ödeme seçenekleri sunulacak ödemelerde müşterinin memnuniyeti ana hedef olarak belirleniyor. Tek bir SMS ile başvuruda bulunabileceğiniz bu kredi ödemesinde başvurunuzun kabul edilmesi halinde para anında hesabınızda olacak.
Bu krediden yararlanmanın şartları ise açıklandı. Bu krediye göre: 18 yaşından büyük olmak. TC vatandaşı olmak. Müşterinin kredi puanının 1100'ün üzerinde olması. Kredi başvuru formunun doldurulması. Kara listede olmamak.
Belgelenebilecek bir gelir sistemine sahip olmak. İkametgah adresinde olmak.