Finans
22 Mart 2023 - 14:00

Toplu para arayanlara kredi piyangosu vurdu! 0,99 faiz 120 ay vadeyle verilecek: O tutarı hemen alabilirsiniz

Ev ya da işyerleri için yenileme planlamaları yapılırken finansal destek arayışında olanlara müjdeli haber geldi. Hükümet tarafından kentsel dönüşüm için önemli kredi destek paketi duyurusu yapıldı. Ödeme kolaylığı sağlanan düşük faizli kredi detayları haberimizde yer almaktadır.

Finans
22 Mart 2023 - 14:00
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Toplu para arayanlara kredi piyangosu vurdu! 0,99 faiz 120 ay vadeyle verilecek: O tutarı hemen alabilirsiniz
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Kentsel dönüşüm paketi hem vatandaşı hem de üreticiyi sevindirecek olan paketlerle beraber KOBİ'ler 12 ay ödemesiz olarak 36 ay vade imkanı sunuluyor. Her bütçeye farklı olarak sunulan paketlerle beraber krediler merak konusu oldu. Uzun vadeli düşük faizli kredi detayları...

KREDİ DESTEK PAKETLERİ

120 ay vadeli ve %0,99 faiz oranlı Konut Güçlendirme Kredisi



100.000 TL için 1.427 TL

200.000 TL için 2.855 TL

320.000 TL için 4.568 TL

120 ay vadeli ve %0,79 faiz oranlı Kentsel Dönüşüm Kredisi

100.000 TL için 1.695 TL

200.000 TL için 2.585 TL

500.000 TL için 6.464 TL

1.000.000 TL için 12.928 TL

1.250.000 TL için 16.161 TL

KOBİ kredi paketi

84 ay vadeli ve %1,09 faiz oranlı İşyeri Edinme Kredisi

100.000 TL için 1.823 TL

200.000 TL için 3.647 TL

350.000 TL için 6.382 TL

84 ay vadeli ve %1,09 faiz oranlı Ticari İnşaat Kredisi

100.000 TL için 1.823 TL

500.000 TL için 9.117 TL

800.000 TL için 14.588 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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