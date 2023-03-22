Toplu para arayanlara kredi piyangosu vurdu! 0,99 faiz 120 ay vadeyle verilecek: O tutarı hemen alabilirsiniz

Kentsel dönüşüm paketi hem vatandaşı hem de üreticiyi sevindirecek olan paketlerle beraber KOBİ'ler 12 ay ödemesiz olarak 36 ay vade imkanı sunuluyor. Her bütçeye farklı olarak sunulan paketlerle beraber krediler merak konusu oldu. Uzun vadeli düşük faizli kredi detayları...
KREDİ DESTEK PAKETLERİ120 ay vadeli ve %0,99 faiz oranlı Konut Güçlendirme Kredisi
100.000 TL için 1.427 TL 200.000 TL için 2.855 TL 320.000 TL için 4.568 TL 120 ay vadeli ve %0,79 faiz oranlı Kentsel Dönüşüm Kredisi 100.000 TL için 1.695 TL 200.000 TL için 2.585 TL 500.000 TL için 6.464 TL 1.000.000 TL için 12.928 TL 1.250.000 TL için 16.161 TL
84 ay vadeli ve %1,09 faiz oranlı İşyeri Edinme Kredisi 100.000 TL için 1.823 TL 200.000 TL için 3.647 TL 350.000 TL için 6.382 TL 84 ay vadeli ve %1,09 faiz oranlı Ticari İnşaat Kredisi 100.000 TL için 1.823 TL 500.000 TL için 9.117 TL 800.000 TL için 14.588 TL