Toplu paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bakanlıktan karar çıktı: 250.000 TL destek verilecek! Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı bulunan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, " Kırsal Kalkınma Destekleri" kapsamında 81 ilde 250 bin TL para desteği verecek. Yapılacak olan ödemeler vatandaşlar tarafından sıklıkla merak ediliyor. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün Kırsal Kalkınma Daire Bakanlığı'nın Türkiye'deki 81 il için geliştirdiği, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Kampanyası'na başvuran adayların başvurularının kabul edilmesi halinde 250 bin TL yani %100 para ödemesi yapılacak. Yapılacak bu hibe desteği ile ilgili detaylar haberimizde yer alacak. İşte diğer detaylar...
KIRSAL KALKINMADA DEVLET DESTEĞİ. TAMI TAMINA 250 BİN TL ÖDEMEKırsalda yaşamak isteyenler, kırsal için bir projesi olanlar, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri gibi üniversitelerin bölümlerinden mezun olan kişiler için Tarım ve Orman Bakanlığı kolları sıvadı. Yani tarım ile ilgili, hayvan ile ilgili, gıda teknolojisi, su ürünleri, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi, hayvan yetiştiriciliği, ziraat vs. herhangi bir bölüm okumuş olursanız bu ödemelerden faydalanabileceksiniz.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan, geliştirilen ve açıklanan proje kapsamında Kırsal Kalkınma Destekleri kampanyasına göre; Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi ile beraber, köye yönelimi olan, kırsalda iş yaparak ve aktif olarak rol alacak kişiler için 250 Bin TL hibe desteği verilecek. 2023 yılı başvuruları başladı. Çok geçmeden acele edin! İşte diğer ayrıntılar...
Mevzuata göre belirtilen şartları taşıyan girişimciler, e devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Son başvuru tarihi ise 8 mayıs. Adaylar başvurularını https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru için gerekli belge ve bilgiler online olarak yüklenecek. Online olarak yapılacak başvurularda 2023/5 numaralı tebliğe göre yeni yılda geçerli olacak uygulama esaslarında başvuru şartları ve detayları görüntülenebilecek .