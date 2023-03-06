Kredi
06 Mart 2023 - 11:48

Toplu paraya ihtiyacı olanlara Halkbank bir şartla 200.000 TL kredi verecek!

Nakit paraya ihtiyacı olan kişiler bankaların kredi kampanyalarını araştırıyor. Kamu bankalarından biri olan Halkbank o şartı taşıyan kişilere 3 gün içerisinde 200.000 TL kredi vereceğini duyurdu.

Kredi
06 Mart 2023 - 11:48
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Toplu paraya ihtiyacı olanlara Halkbank bir şartla 200.000 TL kredi verecek!
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Müşterileri için birçok kampanya oluşturan banka ihtiyaç kredisi ile destek olmaya devam etmekte. 200 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilecek. Konunun tüm ayrıntıları yazımızda.

halkbanktan kredi

HALKBANK'TAN KREDİ



Kredi çekmek isteyen ihtiyacı olanlar için Halkbank'tan destek. Ödemelerin de müşteriye uygun olarak seçileceğini açıklayan banka 200 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sağlayacak. Kredinin detaylarına göre faiz oranları sabit tutulacak. Faiz oranlarını 1.94'te sabitleyen banka müşterilere kolaylık sağlıyor. Banka yetkilileri, kişilerin çektikleri krediye göre vade sayısının değişeceğini de belirtti.

halkbanktan kredi

KREDİ ŞARTLARI

Kredi çekmek isteyen vatandaş tüm gerekli bilgilere bulundukları konuma en yakın olan Halkbank şubesinden, dijital bankacılıktan ya da mobil uygulamadan ulaşabilir. Aynı zamanda HALKBANK, şu bilgileri de paylaştı.

-50 Bin TL krediye 36 ay vade

-100 Bin TL krediye 24 ay vade

-200 Bin TL krediye 36 ay vade

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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