GÜNDEM
25 Kasım 2022 - 21:45

Toplu taşıma kullananlar dikkat! Duyuru yapıldı 15 Ocak'tan sonra yaptırmayan kullanamayacak

Toplu taşıma kullanan vatandaşları ilgilendiriyor. 15 Ocak'a kadar işlem yaptırmayanlar kartlarını kullanamayacak. İşte detaylar.

GÜNDEM
25 Kasım 2022 - 21:45
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Toplu taşıma kullananlar dikkat! Duyuru yapıldı 15 Ocak'tan sonra yaptırmayan kullanamayacak


Türkiye’de toplu taşıma araçlarını kullanan kişilere çeşitli avantajlar sağlanıyor. Ankara’da toplu ulaşım hizmetlerinde Ankarakart kullanılmaktadır. Standart kullanım için tam kart veriliyor ancak yaşlılar, öğrenciler, öğretmenler ve bazı kurum çalışanları için farklı özelliklere sahip Ankarakart tanımlanmaktadır.

Ankara’da yaşayan ve Ankarakart kullanan kişilere duyuru yapıldı. Kartlarına 15 Ocak 2023 tarihine kadar bu işlemi yaptırmayanlar, yeni yılda toplu ulaşım araçlarını kullanamayacaklar.

Ankarakart sahiplerine duyuruldu!



Ankara’da toplu taşıma araçlarını kullanmak için 61 – 64 yaş ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ayrıcalık tanınıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar haftanın her günü ve her saatinde ulaşımlarını ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebiliyor. 61-64 yaş aralığındaki vatandaşların ise belirli saatler arasında ücretsiz toplu taşıma araçlarını kullanabiliyor.

61-64 yaş kartına sahip olan vatandaşların ücretsiz kullanıma devam etmeleri için 120 TL vize ücreti ödeyerek vizelerini yenilemeleri gerekiyor. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, 61-64 yaş kart sahiplerinin 15 Ocak 2023 tarihine kadar 120 TL vize ücretini ödeyip vizelerini yenilemeleri gerekiyor.

Bu işlemi 15 Ocak’a kadar yapmayan Ankarakart sahipleri kartlarını kullanamayacaklar. İşlem yapılmazsa mevcut kartlar iptal oluyor ve bu yaş aralığındaki kişilerin normal ücrete tabi olan tam kart kullanması gerekecek.

Öte yandan EGO tarafından yapılan duyuruya göre öğrenci kartına sahip olanlardan yeni yılda vize ücreti alınmayacak. Kartlarının vizesini yenilemek isteyen kişiler metro istasyonlarında bulunan gişelere ücret ödemesi yaparak kartlarını kullanmaya devam edebilecekler.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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