'Toplumsal kalkınma için bilgi, kültür ile sanat üretimi desteklenmeli'













Garanti BBVA tarafından kurulan Salt'ın yeni sergisi Sahnede 90'lar, 15 Eylül'de açıldı. Sahne ve performans kavramları odağında Türkiye'nin 1990'lı yıllarından sanat üretimlerini izleyicilere sunan serginin açılışında Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Salt Yönetim Kurulu Başkan Vekili Işıl Akdemir Evlioğlu ve Salt Genel Müdürü Deniz Ova basin mensuplari ve sanatseverlerle bir görüşme gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Işıl Akdemir Evlioğlu, Garanti BBVA olarak toplumsal kalkınma için bilgi, kültür ile sanat üretiminin desteklenmesinin oldukça önemli olduğu bilinciyle Salt'ı kurduklarını ve bu yönde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Salt hakkında açıklamalarda bulundu.Evlioğlu, “2011 yılında ülkemize kazandırdığımız Salt, özgün çalışmalar üreten, yenilikçi ve katılımcı programlar geliştiren bir kültür kurumu olarak faaliyetlerine devam etmekte. Amacımız, daha sık sayıda ulusal ve uluslararası kültür-sanat ilgilisine, öğrenciye, sanatçıya, tasarımcıya, mimara, araştırmacıya ve akademisyene erişilebilir bir açık zemin oluşturmak. Bankamızın da stratejik öncelikleri arasında yer alan iklim krizi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve dijitalleşme gibi toplumsal meselelerde farkındalık oluşturacak içerikler üretmeye, programlar oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.Salt Genel Müdürü Deniz Ova konuşmasında “Sahnede 90'lar, performansın toplum, ekonomi, sokak ve siyasetle ilişkisini irdeliyor. Sergi, uzun süreli bir araştırma ile çeşitli kaynaklardan toplanmış arşivlere dayanıyor” dedi. Ova, Sahnede 90'lar'ın sergi kapsamında planlanan çok fazla etkinlikle 12 Şubat'a kadar Salt'ın İstiklal Caddesi ve Bankalar Caddesi üzerinde konumlanan her iki binasında devam edeceğini, 90'lar Türkiye'sinde gerçekleştirilmiş performanslara ilişkin arşiv niteliğindeki internet sitesinin ise herkesin erişimine açık olacağını ekledi.