Dizi
12 Eylül 2022 - 20:47

Toprak İle Fidan dizi oyuncuları ve konusu

Yeni sezonla beraber hafta içinde her gün Star TV’de ekranlarda yerini alacak olan Toprak ile Fidan’ın çekimleri başladı. İşte Star TV ekranlarının yeni dizisinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosu...

Dizi
12 Eylül 2022 - 20:47
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Toprak İle Fidan dizi oyuncuları ve konusu
Yeni sezonla beraber hafta içinde her gün Star TV’de ekranlarda yerini alacak olan Toprak ile Fidan’ın çekimleri başladı. Dizide, bir kazayla birbirlerinden ayrılmak durumunda olan Fidan ile Toprak’ın öyküsüne değiniliyor. Başrollerinde Hazal Adıyaman ve Osman Aydın bulunmaktadır.

Yapımında OGM Pictures ve Stellar Yapım’ın yer aldığı, kısa zaman içerisinde Star TV’de ekranlarda yerini alacak olan günlük dizi “Toprak ile Fidan” seti başladı. Ahmet Köşeoğlu, Gökçen Eroğlu, İnan Güngören, Can Özdemir, Banu Özyürek ve Nur Kıymaç’ın senaryosunda yer aldığı dizi, Eray Koçak ve Burcu Bayram Dursun yönetmen koltuğunda oturuyor. Yeni günlük dizi “Toprak ile Fidan” kısa zaman içerisinde hafta içi her gün Star TV’de!

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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