Toprak ile Fidan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! İlk bölümüyle beğeni kazandı

Toprak ile Fidan dizisinin konusu ne?







Toprak ile Fidan oyuncu kadrosunda kimler var?

Star TV yeni sezona yeni diziler ile başladı. Kanalın yeni projesi Toprak ile Fidan dizisi, ilk bölümüyle iekran serüvenini başlattı. 31 Ekim Pazartesi günü yayın hayatına başlayan dizinin yapımını OGM Pictures ve Stekkar Yapım üstleniyor. Dizinin hem konusu hem de oyuncu kadrosu ilk dakikalardan itibaren yoğun ilgi topladı. Toprak ile Fidan diziyle ilgili detaylar…Hafta içi her gün yayınlanacak olan Toprak ile Fidan dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizi, kaza sonucu birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan Fidan ve Toprak’ın hikayesini anlatıyor.Toprak, geçirdiği trafik kazasından sonra 5 yıl boyunca komada kalır ve uyandığında hafızasını kaybetmiştir. Önceki yaşamına dair sadece söylenenleri bilen Toprak için hep bir şey eksiktir. Annesi, Toprak'ın Aydan ile nişanlı olduğunu söyler ve oğlunu evliliğe zorlar. Fidan ise 5 yıl önce kocası ve çocuğunu kaybetmiştir. Toprak’ın ve annesinin uzun süredir çalışanı olan Halide, gerçekleri bilen sayılı kişilerden biridir. Yıllarca kendini suçlu hisseder ve Toprak’la birlikte Fidan’ın yanına gelir.Toprak ile Fidan dizisinin oyuncu kadrosunda Osman Aydın, Hazal Adıyaman, Asuman Bora, Hilal Tüfekçi, Kağan Arpacı, Burcu Kırman ve Gürol Güngör gibi isimler yer alıyor. Dizinin senaryosu ise Gökçen Eroğlu, İnan Güngören, Can Özdemir, Banu Özyürek ve Nur Kıymaç kaleme alıyor. Toprak karakterini Osman Aydın, Fidan karakterini ise Hazal Adıyaman canlandırıyor.Star TV ekranlarında yayınlanan Toprak ile Fidan dizisi hafta içi her gün saat 19.00’da yayınlanacak. Günlük dizi olarak ekranlara gelen diziyle ilgili gelişmeleri Haberport üzerinden takip edebilirsiniz.