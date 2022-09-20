YAŞAM
20 Eylül 2022 - 23:32

Torbalı'daki makilik yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahaleler sonrası kontrol altına alındı.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 23:32
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Torbalı’daki makilik yangını kontrol altına alındı

Yangın, saat 18.15 sıralarında Torbalı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'ne yakın bir noktada yer alan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktı. Yangını söndürmek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 3 helikopter, 2 uçak, 18 arazöz, 5 su tankeri ve 3 dozer yollandı. Yangın, hem havadan hem karadan yapılan 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 3 hektarlık alanın yandığı bildirildi. Bölgede soğutma çalışması devam etmektedir.

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