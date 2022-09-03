Toroslar Belediyesinden, Üniversite Öğrencilerine Eğitim Yardımı













Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında da üniversite öğrencilerinin eğitim sürecine verdiği desteği sürdürüyor. Belediye, üniversiteyi kazanan lisans öğrencilerine üç bin 200 TL, önlisans öğrencilerine ise bin 600 TL yardım yapacak.Toroslar Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısının gündeminde yer alan üniversite öğrencilerine eğitim yardımı oy birliğiyle kabul edildi. ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Açık Öğretim Fakülteleri hariç olmak suretiyle Türkiye'de yerleşik devlet üniversitelerinin bölümlerini kazananlar ile Türkiye ve KKTC'de yerleşik vakıf üniversitelerinin bölümlerini tam burslu kazananlar bu yardımdan yararlanabilecek. Ailesi Toroslar'da ikamet eden ve burs başvurusu koşullarını sağlayan öğrenciler, ilk yıl için ve bir defaya mahsus olmak suretiyle Toroslar Belediyesinin karşılıksız eğitim yardımı için başvuruda bulunabilecek.Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, eğitim yardımının öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını dileyerek, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerini kazanan öğrencilere üç bin 200 TL, 2 yıllık bölümleri kazanan öğrencilere de bin 600 TL karşılıksız yardımda bulunacağız. Eylül ayı içerisindeyiz. Bu yardımların öğrencilerimize ilk olarak ulaşmasını istiyoruz. Onların yüzlerinde bir tebessüm bırakabilirsek ne mutlu bize” dedi.Yılmaz, eğitim vasıtası ile ilgili başvuru şartlarının en yakın zamanda belediyenin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacağının bilgisini de verdi.Toroslar Belediyesi, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin isimlerini ilçeden geçen parklarda yaşatmaya devam etmekte. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında, 2015 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu şehit düşen Jandarma Er Samet Ağır'ın isminin, Portakal Mahallesi sınırları içerisindeki yaklaşık 2 bin 390 metrekarelik alanda yer alan parka verilmesine ilişkin konu da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.Yılmaz, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve devletimizin bekası uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz için ne yapsak az. Şehidimiz Jandarma Er Samet Ağır'ın ismini ilçemizdeki parkımızda yaşatacağız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz” diyerek konuşmasını belirtti.Toplantı, dilek ve temenniler ile son buldu. Toroslar Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı Toplantısı, 4 Ekim Salı günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek.