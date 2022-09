Toroslar'da Zafer Konseri Düzenlendi - Mersin

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını büyük bir coşku ve heyecan ile kutlarken, ünlü sanatçılar Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut verdikleri konserlerle bu coşkuya ortak oldu.Toroslar Cumhuriyet Alanını dolduran 7'den 70'e herkes, ellerinde Türk bayrakları ile sevilen sanatçıların şarkılarına eşlik etti. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletine armağan ettiği zaferin 100. yıl sevincini doruklara çıkaran Toroslar Belediyesi, bu coşkusuyla göz kamaştırdı.Alanda hemşehrilerinin ve özellikle çocukların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sanatçılar ve binlerce vatandaş ile birlikte 'İzmir Marşı'nı söyledi. Coşkulu kalabalığa hitap eden Yılmaz, herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak, “Ağustos ayı zafer ayıdır. 26 Ağustos, Sultan Alparslan ve komutanlarının gerçekleştirdiği ve Anadolu'nun kapılarını bizlere açan Malazgirt Zaferidir. 30 Ağustos'ta İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar ve İtalyanlar arkalarında Amerika ile vatanımızı işgal etmişken, sizin gibi gençler ve vatanseverler, farklı mezhepten, farklı dinden, farklı siyasi görüşten olsalar da bir araya geldiler ve Kuvayi Milliyeyi kurdular. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kuvayi Milliye Dernekleri birleşti. Düşman Polatlı'ya kadar gelmişken, top atışları Ankara'da duyulurken Büyük Taarruzu gerçekleştirdik. Ve Ankara'ya yaklaşmış olan Yunan'ı, İzmir'e kadar sürükleyip Ege denizine döktük. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak suretiyle vatanımız için can veren, kan veren, ter akıtan tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.Tüm dünyaya haykırdılarBir asır önce yazılan bu destanın, milli birlik ve beraberliği daima canlı tutacağını kaydeden Yılmaz, bu konuyla alakalı gençlere her an güvendiklerini kaydetti. Başkan Yılmaz, binlerce kişiye seslenerek, “Haberleri izliyorsunuz. Yunanistan, Amerikan desteği ile adaları silahlandırıyor. En son Dedeağaç'a silah yerleştirdiler. Bugün de aynısı olsa hepimiz bir araya gelip vatan savunması yapar mıyız?” sorusu karşısında coşkulu kalabalığın ‘Yaparız' cevabıyla büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Bundan hiçbir şüphem yok. Sizlere bakınca geleceğe olan umutlar büyüyor ve yeşeriyor. Bunu tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakıp, vatan savunması ve Kuvayi Milliye ruhuyla yapacağız. Tüm dünyaya haykıralım. Yaşasın Kuvayi Milliye ruhu. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın tam bağımsız güçlü Türkiye. Sizler ve bizler var oldukça, birliğimiz ve beraberliğimiz daim oldukça güçlü Türkiye'yi hiç kimse engelleyemeyecek ve topraklarımızı hiç kimse işgal edemeyecektir” şeklinde konuştu.Yılmaz'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan sevilen sanatçılar Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut, sahne performanslarıyla unutulmaz bir geceye imza attı. Yılmaz, sanatçılara plaket ve çiçek takdim ederek teşekkür etti.Sanatçılar Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut ise Toroslar'da 30 Ağustos'ta binlerce kişiye konser vermenin büyük mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kendilerini Mersinlilerle buluşturan Başkan Yılmaz'a teşekkür ettiler.