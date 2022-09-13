EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 12:10

Toroslar EDAŞ'tan Gaziantep Tekstil Kent'e 15 milyon liralık altyapı yatırımı

Toroslar EDAŞ, Gaziantep'e kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamayı amaçlayan, 15 milyon lira büyüklüğündeki ‘Demokrasi Bulvarı Projesi'ni başlattı.

EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 12:10
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Toroslar EDAŞ'tan Gaziantep Tekstil Kent'e 15 milyon liralık altyapı yatırımı


Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Toroslar EDAŞ) Gaziantep'te artan enerji talebinin kesintisiz ve kaliteli olarak karşılanması amacıyla 15 milyon lira bütçeli dev altyapı yatırımına Temmuz itibariyle başladı.

Yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Belediyesi tarafından Tekstil Kent Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde yapılacak refüj ve kaldırım çalışmasıyla koordineli olarak ‘Tekstil Kent Demokrasi Bulvarı- Dağıtım Tesisleri Yenileme Projesi' ile bölgenin enerji arz güvenliğini artırmayı hedefleyen şirket, gelecekteki enerji talebini de dikkate alarak bölgedeki şebekenin kapasitesini artırmayı planladı. Şirket bölgedeki havai hattı yer altına alarak 4 bine yakın ticarethane ve üretim tesislerinin daha kaliteli ve kesintisiz enerjiye erişimini hedefledi. Yatırım çalışmalarının 2022 Kasım itibariyle tamamlanması planlanıyor.



Toplamda 20 kilometrelik kablo kullanılacak
Mevcut havai şebekenin yer altı hatlarıyla yenilenmesi ve kapasitenin artırılmasına ek olarak, dağıtım merkezleri arası ring şebekelerle arıza durumunda alternatif beslemeler sağlanarak tedarik sürekliliği arttırılacaktır.
Şirket tarafından proje kapsamında farklı noktalarda yapılacak kazıların uzunluğu 4 bin 200 metreyi bulacak. Bölgede faydalı ömrünü tamamlamış dağıtım hatlarını taşıyan 41 adet alçak gerilim direği, 34 adet aydınlatma direği ve 30 bin metreye yakın iletkenin demontajların yapılarak, bulvarın havai şebeke kaynaklı dış görünüşünün de daha modern bir çehreye kavuşturulması sağlanacaktır. Şirket, bölgedeki mevcut direkt olarak tipi enerji nakil hatlarını yer altına alarak, toplamda 9 bin 872 metre yüksek gerilim kablosuna bununla birlikte 10 bin metre alçak gerilim kablosu tesis edecek. 34 adet saha dağıtım kutusu ve 2 bin metreye yakın aydınlatma yer altı hattıyla 46 adet galvanizli direkt olarak üzerine 90 adet LED armatürün montajını tamamlayacak.

Planlı kesintiler 48 saat öncesinden açıklanıyor
Elektrik dağıtım altyapısı yatırımlarında saha çalışanlarının can güvenliği için yapılması zorunlu elektrik kesintileri Toroslar EDAŞ tarafından önceden planlanıyor. Müşterilerin olumsuz etkilenmemesi için söz konusu planlı kesintiler şirketin İnternet sitesi üzerinde 48 saat öncesinden duyuruluyor. Diğer yandan kullanıcılar, bu duyurulara Toroslar EDAŞ Mobil 186 uygulaması ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden mevcut ve gelecek planlı kesinti bilgilerine ulaşabiliyor.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Emekli promosyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor! Emekli promosyonu hakkında tüm merak edilenler
Emekli promosyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor! Emekli promosyonu hakkında tüm merak edilenler
Katar Yatırım Fonu Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor! Avrasya Tüneli'ne ortak olan Katar tüm dengeleri değiştirecek!
Katar Yatırım Fonu Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor! Avrasya Tüneli'ne ortak olan Katar tüm dengeleri değiştirecek!
Duyanlar inanamadı! Akbank tüm çalışanlarını sevindirdi! Akbank şubelerinde çalışan tüm personele teşekkür primi!
Duyanlar inanamadı! Akbank tüm çalışanlarını sevindirdi! Akbank şubelerinde çalışan tüm personele teşekkür primi!
Konya'da arsaya yatırım yapmak isteyenlere 24 ay taksitle satılık arsa fiyatı! Arsa yatırımı için büyük fırsatı kaçırmayın...
Konya'da arsaya yatırım yapmak isteyenlere 24 ay taksitle satılık arsa fiyatı! Arsa yatırımı için büyük fırsatı kaçırmayın...
TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne zaman açıklanacak?Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor...
TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne zaman açıklanacak?Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor...
Elinizi çabuk tutun bu fırsat bir daha gelmez! Kocasinan Belediyesi resmen duyurdu! Konut alanı imarlı arsalar 10 taksitle satışa çıkıyor
Elinizi çabuk tutun bu fırsat bir daha gelmez! Kocasinan Belediyesi resmen duyurdu! Konut alanı imarlı arsalar 10 taksitle satışa çıkıyor
Son Haberler
Çocukları servisle okula göndermek hayal oldu! En kısa mesafe ücreti bile dudak uçuklattı! Mesafeye göre okul servis ücretleri
Çocukları servisle okula göndermek hayal oldu! En kısa mesafe ücreti...
Emekli promosyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor! Emekli promosyonu hakkında tüm merak edilenler
Emekli promosyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor! Emekli promosyonu...
Katar Yatırım Fonu Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor! Avrasya Tüneli'ne ortak olan Katar tüm dengeleri değiştirecek!
Katar Yatırım Fonu Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor! Avrasya...
Engelli araç alım şartları ve gerekli evraklar nelerdir ÖTV'siz engelli araç listesi belli oldu! Artık engelli yakını da bundan yararlanabilecek!
Engelli araç alım şartları ve gerekli evraklar nelerdir ÖTV'siz engelli...
Duyanlar inanamadı! Akbank tüm çalışanlarını sevindirdi! Akbank şubelerinde çalışan tüm personele teşekkür primi!
Duyanlar inanamadı! Akbank tüm çalışanlarını sevindirdi! Akbank...
Sağlık çalışanı kansere yenik düştü
Sağlık çalışanı kansere yenik düştü
İstanbulluların yüzünü güldürecek haber geldi! Artık ulaşım daha kolay bir hale gelecek! İstanbul havalimanlarına ulaşım kolaylaşıyor! İşte o tarihler verildi
İstanbulluların yüzünü güldürecek haber geldi! Artık ulaşım...
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in neden kavga ettikleri belli oldu! Dinçerler'in paylaşımındaki dövme detayı herkesi heyecanlandırdı!
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in neden kavga ettikleri belli oldu! Dinçerler'in...
Konya'da arsaya yatırım yapmak isteyenlere 24 ay taksitle satılık arsa fiyatı! Arsa yatırımı için büyük fırsatı kaçırmayın...
Konya'da arsaya yatırım yapmak isteyenlere 24 ay taksitle satılık...
Ünlü oyuncunun oğulları bakın kim çıktı? Yeşilçam ünlü oyuncusunun bilinmeyenleri ortaya çıktı! Oğulları kendinden de ünlü kimsenin haberi yok!
Ünlü oyuncunun oğulları bakın kim çıktı? Yeşilçam ünlü oyuncusunun...
Okula giden çocuğu olan aileler için duyuru yapıldı! Kırtasiye yardımı başvuruları başladı! Öğrencisi olan aileler için kırtasiye yardımı şartları...
Okula giden çocuğu olan aileler için duyuru yapıldı! Kırtasiye yardımı...
TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne zaman açıklanacak?Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor...
TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne zaman açıklanacak?Merkez...
Elinizi çabuk tutun bu fırsat bir daha gelmez! Kocasinan Belediyesi resmen duyurdu! Konut alanı imarlı arsalar 10 taksitle satışa çıkıyor
Elinizi çabuk tutun bu fırsat bir daha gelmez! Kocasinan Belediyesi...
Aileden güreşçi Yunus Emre Başar: 'Hedefim olimpiyatlara gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek'
Aileden güreşçi Yunus Emre Başar: 'Hedefim olimpiyatlara gidip ülkemizi...
Araç sahiplerine bir haftada 2. müjde! Benzin, mazot ve otogazda rekor indirim yapıldı! Depoları doldurmanın tam zamanı
Araç sahiplerine bir haftada 2. müjde! Benzin, mazot ve otogazda rekor...