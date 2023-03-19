Torunu olanlara müjde verildi: Haber yeni sızdırıldı: Ayda 2500 TL yardım alabilirsiniz!

Bazı alanlardaki istihdam projeleri sayesinde sadece emeklilere ödeme yapmakla kalmayan sosyal güvenlik kurumu, birçok kadının bu anlamda ekonomik özgürlüğe kavuşmasını sağlayan bir kurum haline gelmeyi başardı.
Bu anlamda sosyal güvenlik kurumu da kadınların iş hayatına aktif olarak katılabilmeleri için belirli fiyatlar üzerinden bebek bakımını destekleyen düzenli maaşlar da sunuyor.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN KADINLARA DESTEK
Sosyal güvenlik kurumu, kadınların iş hayatına aktif olarak katılabilmeleri ve devamlılıklarını sağlayabilmeleri için maddi desteğe desteğini sürdürüyor. Sosyal Sigortalar Kurumu, çalışan anneler işten atılmasın diye, herhangi bir anneanne veya büyük anneanne bebek bakıyorsa, belirli koşullar altında aylıkların düzenli ödeneceğine dair haberler
yayımladı. Çocuğa bakan kişiye ödeme yapılır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen bu ödenek torun maaşı adı altında belirtilmektedir ve sigortalı çalışma hayatındaki tüm kadınlar şartları taşımaları halinde başvuruda bulunabilirler. Torun maaşı adı altında ödenen bu destek, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilmektedir. Çalışan bir anne, çocuğuna kendi annesi veya eşinin annesiyle bakmak isterse Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bu ödenekten yardım alabilir. Bu hizmet sadece 10 pilot lokasyonda başlatıldı. Torun parası verilirken bazı şartlar aranır. Büyükanne ve büyükbaba Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve aynı şehirde yaşıyor olmalıdır. Doğum yapan annenin doğumdan önce en az 1 yıl sigortalı olması ve halen çalışıyor olması da şarttır. Herhangi bir bakım ödeneği almazsınız ve çocuk 3 yaşından küçük olmalıdır. Aylık 425 TL ve yıllık 5100 TL olarak sunulan torun maaşı, anneanne ve babaannelere bir nebze de olsa destek sağlıyor.