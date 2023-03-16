Torununa bakan anneanneler, babaanneler bu haber size! Devlet elini cebine attı: Şarta uyanlara 2.500 TL maaş bağlayacak!

Torun Bakımına Destek: 2550 TL Ödeme Tek Şartla Alınabilir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, torunlarına bakan anneannelere ve babaannelere destek sağlamak üzere yeni bir program başlattı. Program kapsamında, torun bakımını üstlenenler 2550 TL destek ödemesi alabilecekler.
Bu maddi yardım için tek şart, torunların annesinin çalışıyor olmasıdır. Ayrıca, torunlar 7 yaşından küçük olmalı ve anneannenin ya da babaannenin resmi olarak bakımını üstlendiği çocuklara bu destek sağlanacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, torun bakım maaşı ile ilgili ayrıntılı bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Bu yardımdan faydalanmak isteyenler için başvuru şartları ve süreci hakkında detaylı bilgilere Bakanlığın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Bakanlık Büyükanne Projesi ile Çalışan Annelerin Yükünü Hafifletiyor
Çalışan annelerin en büyük sorunlarından biri, çocuklarına bakacak birini bulma zorluğudur. Çocuk bakımında en iyi seçenek genellikle büyükannelerdir. Çoğu genç anne, işe dönerken çocuklarını annelerine veya kayınvalidelerine bırakarak hem maliyeti düşürüyor hem de güvenli ellerde olduğunu biliyor. Bu sayede, işine daha rahat bir şekilde odaklanabiliyorlar. Çocuklarını büyükannelerine bırakan ailelere, Bakanlık tarafından maddi destek sağlanıyor. Başvuruları yaparak desteklerden faydalanabilirsiniz. Peki, bu hizmetten yararlanmak için neler yapmanız gerekiyor? Hangi koşulları sağlamanız gerekiyor? İşte Büyükanne Projesi hakkında detaylar… Halk arasında torun bakım maaşı olarak bilinen Büyükanne Projesi, anneanneler ve babaanneler için geçerlidir. Bu hizmetten yararlanmak için bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve torununuzun yaşadığı yerle aynı ilde ikamet etmek yeterlidir. Ayrıca, çalışan anne ile torunu aynı evde yaşarken, büyükannenin farklı bir adreste oturması gerekiyor. Anne SGK
kapsamında çalışıyor olmalı ve büyükannenin bakacağı torun 3 yaşından küçük olmalıdır. Büyükannenin fiziksel ve ruhsal açıdan herhangi bir sorunu olmaması ve 65 yaşın üzerinde olması durumunda sağlık açısından herhangi bir engeli bulunmaması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan aileler pilot bölgede bulunan illerde (İstanbul, Bursa, İzmir, Sakarya, Ankara, Kayseri, Konya, Antalya, Tekirdağ ve Gaziantep) Büyükanne Projesi'nden yararlanabilirler.