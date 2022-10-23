SPOR
23 Ekim 2022 - 21:58

Tosun Paşa ilk 11'e dönüyor

Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un sakatlığı nedeniyle ligde bu hafta oynanacak olan Hatayspor karşılaşmasında Cenk Tosun'un ilk 11'de başlaması bekleniyor.

SPOR
23 Ekim 2022 - 21:58
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tosun Paşa ilk 11'e dönüyor


Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında Hollandalı golcü Wout Weghorst'un sakatlık geçirmesi büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Golcü oyuncunun yeşil sahalardan yaklaşık olarak 2 hafta uzak kalacağı açıklanmıştı.

Cenk Tosun gollerine devam etmek istiyor

Weghorst'un sakatlığının ardından takımda tüm gözler tecrübeli golcü Cenk Tosun'a çevrilirken, Tosun Paşa'nın Teknik Direktör Valerien Ismael ile özel olarak görüştüğü öğrenildi.



cenk tosun gollerine devam etmek istiyor

Hatayspor maçının hazırlıklarının gerçekleştirildiği antrenmanın ardından Valerien Ismael ile görüşen Cenk Tosun'un Hatay karşılaşmasıyla birlikte gollerine devam edeceği ve eski Cenk Tosun'u taraftarlarına yeniden izleteceğini söylediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Valerien Ismael'den Ahmet Nur Çebi ile özel görüşme!
Valerien Ismael'den Ahmet Nur Çebi ile özel görüşme!
İrlandalı rakibini alt eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyayı kaptı!
İrlandalı rakibini alt eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyayı kaptı!
Fenerbahçe'nin Başakşehir zaferi liderlik koltuğunu getirdi!
Fenerbahçe'nin Başakşehir zaferi liderlik koltuğunu getirdi!
Trabzonspor kendi evinde Sivasspor'a puan vermedi: Bordo-mavili ekip maçı 1-0 kazandı!
Trabzonspor kendi evinde Sivasspor'a puan vermedi: Bordo-mavili ekip maçı 1-0 kazandı!
Ronaldo'nun Tottenham maçındaki taşkınlığı kadro dışı bıraktırdı!
Ronaldo'nun Tottenham maçındaki taşkınlığı kadro dışı bıraktırdı!
Yapay zeka TFF'ye de girdi! Hakem atamaları son teknolojiye emanet
Yapay zeka TFF'ye de girdi! Hakem atamaları son teknolojiye emanet
Son Haberler
28 Ekim cuma PTT, banka, noter, eczane, sağlık ocakları açık mı? 28 Ekim okullar yarım gün mü?
28 Ekim cuma PTT, banka, noter, eczane, sağlık ocakları açık mı?...
Valerien Ismael'den Ahmet Nur Çebi ile özel görüşme!
Valerien Ismael'den Ahmet Nur Çebi ile özel görüşme!
Ocak 2023'te maaşlara görülmemiş zam! En düşük memur maaşı o miktara yükselecek
Ocak 2023'te maaşlara görülmemiş zam! En düşük memur maaşı o...
Cesur pozları servet getirdi! Nihal Candan Onlyfans'ten kazandığı para dudak uçuklattı
Cesur pozları servet getirdi! Nihal Candan Onlyfans'ten kazandığı...
Hazine Bakanlığı'ndan esnafa düşük faizli kredi paketi! Hazine Faiz Destekli Kredi paketi başvuru şartları
Hazine Bakanlığı'ndan esnafa düşük faizli kredi paketi! Hazine Faiz...
Evleneli daha 6 ay olmuştu! Seda Sayan soluğu mahkemede aldı, tek kalemde sildi
Evleneli daha 6 ay olmuştu! Seda Sayan soluğu mahkemede aldı, tek kalemde...
TOKİ sosyal konut başvuruları için son viraj! Kura tarihi duyuruldu
TOKİ sosyal konut başvuruları için son viraj! Kura tarihi duyuruldu
Düşüşe geçen altın fiyatlarına İslam Memiş yorumu: Bunu yapmadan sakın bozdurmayın!
Düşüşe geçen altın fiyatlarına İslam Memiş yorumu: Bunu yapmadan...
Bakan Nebati duyurdu: Esnafa, çiftçiye ve gençlere sağlanan Hazine faiz destekli kredi yürürlüğe girdi!
Bakan Nebati duyurdu: Esnafa, çiftçiye ve gençlere sağlanan Hazine...
İrlandalı rakibini alt eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyayı kaptı!
İrlandalı rakibini alt eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyayı...
Tarkan'ın son paylaşımı sosyal medyayı alt üst etti! Onu gören herkes Kobra Murat'a benzetti
Tarkan'ın son paylaşımı sosyal medyayı alt üst etti! Onu gören...
Tefeci para alışverişinde Yargıtay'dan emsal karar: Suçun mağduru toplum!
Tefeci para alışverişinde Yargıtay'dan emsal karar: Suçun mağduru...
T.C kimlik numarası ile başvurana Bakanlık'tan 1.250- 3.450 TL ödeme yapılacak!
T.C kimlik numarası ile başvurana Bakanlık'tan 1.250- 3.450 TL ödeme...
Sosyal medya küstürdü, konser barıştırdı! Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic barıştı!
Sosyal medya küstürdü, konser barıştırdı! Kerimcan Durmaz ve Danla...
Erdoğan'dan faiz mesajı:
Erdoğan'dan faiz mesajı: "Faiz lobileri çöküşte, oranları tek haneye...