Tosun Paşa ilk 11'e dönüyor







Cenk Tosun gollerine devam etmek istiyor







Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında Hollandalı golcü Wout Weghorst'un sakatlık geçirmesi büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Golcü oyuncunun yeşil sahalardan yaklaşık olarak 2 hafta uzak kalacağı açıklanmıştı.Weghorst'un sakatlığının ardından takımda tüm gözler tecrübeli golcü Cenk Tosun'a çevrilirken, Tosun Paşa'nın Teknik Direktör Valerien Ismael ile özel olarak görüştüğü öğrenildi.Hatayspor maçının hazırlıklarının gerçekleştirildiği antrenmanın ardından Valerien Ismael ile görüşen Cenk Tosun'un Hatay karşılaşmasıyla birlikte gollerine devam edeceği ve eski Cenk Tosun'u taraftarlarına yeniden izleteceğini söylediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.