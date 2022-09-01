YAŞAM
01 Eylül 2022 - 20:51

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil Zabıta Haftasını Kutladı

Zabıta Haftası nedeniyle Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya toplanan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, müdürlükte görev alan tüm personelin haftasını kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 20:51
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Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil Zabıta Haftasını Kutladı



Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli zabıta memurları ve personel ile bir araya toplanan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, zabıta memurlarını özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Mustafa Mola yaptığı personel ile pasta kesti ve yaptığı konuşmada, zabıta memurlarını çok önemsediklerini belirterek, "Belediyemizin direkt olarak vatandaşla temas eden dışa açık yüzü sizlersiniz. Özellikle 23. Tosya Kültür ve Pirinç Festivalinde özverili çalışmanızdan dolayı Başkanımız Volkan Kavaklıgil'in sizlere selamlarını ileterek teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki sürelerde de hem bir vatandaşımızı memnun edecek, bir çalışma anlayışı ile hizmet etmeye devam edeceğiz. Hepinize tek tek teşekkür diyorum. Haftanız kutlu olsun. Zabıta Müdürümüze de böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum” dedi.




Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, Zabıta Müdürü Mehmet Oymacı ve zabıta memurları katıldı.

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Haber Editörü
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