Tottenham teknik direktörü Antonio Conte, kış transfer döneminde hedeflerinin genç ve düşük maliyetli oyuncular olduğunu söyledi.







"Hedefimiz genç ve düşük maliyetli oyuncular"

Şampiyonlar Ligi potasında







Dünya Kupası arasının bitmesinin ardından lige dönen Spurs, son maçında deplasmanda Brentford ile 2-2 berabere kaldı. Mücadele, Gtech Community Stadyumu'nda oynandı. Ev sahibi takımın gollerini 15. dakikada Vitaly Janelt ve 54. dakikada Ivan Toney kaydederken konuk ekip Tottenham'ın gollerini 65. dakikada Harry Kane ve 71. dakikada Pierre-Emile Højbjerg kaydetti. Brentford, puanını 20'ye yükseltti. Tottenham ise puanını 30'a çıkardı.Kış transfer dönemindeki hedefleri hakkında Antonio Conte "Bir şeyler yapmaya çalışacağız ancak kulübün vizyonunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Tottenham, Kulusevski ve Bentancur'da yaptığımız gibi genç oyunculara yatırım yapmak istiyor. Yetenekli ve fiyatı uygun oyuncular. Yapmaya çalışacağımız şey tam olarak bu." şeklinde konuştu.Tottenham, İngiltere Premier Lig'de 30 puanla 4. sırada bulunuyor. Premier Lig'den UEFA Şampiyonlar Ligi'ne her sene 4 takım gidiyor. Tottenham, bu şekilde devam ederse önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Tottenham'a engel olmaya çalışacak ilk takım ligin 5. basamağında bulunan Manchester United. Manchester United, Tottenham'ın 4 puan gerisinde bulunuyor. Manchester United'ın 2 maçı eksik.